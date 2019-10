▷ Aquí Latina En vivo para ver Perú vs. Uruguay [Online], además dónde escuchar el amistoso FIFA desde el Centenario

Hoy Latina realizará la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO del partido entre las selecciones de Perú y Uruguay. El Bocón te contará todos los detalles en vivo y en directo de este partidazo con olor a revancha que iniciará desde las 18:00 horas de Perú y 20:00 horas de Uruguay/Argentina/Chile en el estadio Centenario de Montevideo. Aquí te contamos cómo a través de streaming y en qué emisoras radiales puedes ver todas las incidencias de este amistoso FIFA.

Perú vs. Uruguay: alineaciones confirmadas de Ricardo Gareca y Washington Tabarez

Uruguay: F. Muslera, M. Cáceres, J. Giménez, D. Godín, D. Laxalt, N. Nández, F. Valverde, R. Betancur, B. Rodríguez, J. Rodríguez y M. Gómez.

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Josepmir Ballón, Christofer Gonzales, André Carrillo, Gabriel Costa y Paolo Guerrero.

¿Cómo y dónde ver el partido entre Uruguay y Perú EN VIVO?

Para que no te pierdas el partido por la fecha FIFA de la selección peruana solo deberás de seguir estos pasos. Pues puedes ver EN VIVO y EN DIRECTO en Movistar Deportes (canal 3) y/o Latina (canal 2). Mientras que para los peruanos que residen en el extranjero, pueden seguir el encuentro a través beIN Sports.

Asimismo, las aplicaciones de Latina y ESPN transmitirán el encuentro en vivo, solo tienes que descargarlas en Google Play Store para Android y App Store para iPhone.

Emisoras de radio transmiten en vivo el Perú - Uruguay

El único medio oficial es Movistar Deportes y todos sus derivados que tiene para los diferentes países en el mundo. Si te encuentras en Perú, las emisoras radiales que llevarán en vivo y en directo este partidazo son: RPP Noticias 89.7 FM y 730 AM (Lima), 90.9 FM y 790 AM (Trujillo); Radio Capital 96.7 FM y 1470 AM (Lima) Exitosa Deportes 95.5 FM (Lima) y finalmente Radio Ovación 620 AM.

Si te encuentras en Uruguay puedes sintonizar las siguientes emisoras radiales para que no te pierdas el choque entre charrúas y peruanos: Sport890, Radio 1010 AM y Radio Uruguay 1050 AM.

▷ Otros canales en donde podrás ver el Perú vs. Uruguay:

Argelia | beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT

Canadá | beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada

Brasil | Globo, SporTV, GloboEsporte.com

Internacional | PPV

Perú | Movistar Deportes Peru

Ecuador | Canal del Futbol

Chile | Chilevision, CDF HD

Francia | beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2

Holanda | Fox Sports 4, Fox Sports Go

Estados Unidos | ESPN Deportes+, ESPN Deportes

Horarios en el mundo para que no te pierdas el Uruguay vs. Perú

Perú: 18:00 horas

México: 18:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Estados Unidos: 4:00 horas PT/ 19:00 horas ET

Colombia: 18:00 horas

Argentina: 20:00 horas

España: 2.00 horas (sábado)

Uruguay: 20:00 horas

Paraguay: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

Venezuela: 21:00 horas

Historial de encuentros entre Perú y Uruguay:

Total de partidos jugados (Amistosos y oficiales): 65

Victorias de Uruguay: 36

Victorias de Perú: 15

Empates entre ambos: 14

Los últimos 10 encuentros entre Perú vs. Uruguay

Perú 3-0 Uruguay por Copa América (2007)

Uruguay 6-0 Perú por Eliminatorias a Sudáfrica 2010

Perú 1-0 Uruguay por Eliminatorias a Sudáfrica 2010

Perú 1-1 Uruguay por la Copa América 2011

Perú 0-2 Uruguay | Copa América 2011

Uruguay 4-2 Perú por las Eliminatorias Brasil 2014

Perú 1-2 Uruguay por las Eliminatorias Brasil 2014

Uruguay 1-0 Perú por las Eliminatorias Rusia 2018

Perú 2-1 Uruguay por las Eliminatorias Rusia 2018

Perú 0-0 (5-4) Uruguay por la última Copa América 2019

Así van las cuotas en las Casas de Apuestas en el partido de Perú - Uruguay

Tanto para Betsson, Inkabet y Bet365, hay más probabilidades de un triunfo uruguayo. En promedio, una victoria de Uruguay paga 1.88, mientras que un resultado favorable a Perú paga 4.15 veces el monto apostado.

Según Bet365, existe la misma posibilidad de que ambos equipos anoten en el encuentro (1.83), pero tanto en el primero como en el segundo tiempo, Uruguay llevaría la delantera (2.87).

Para Betsson, hay una ligera mayor chance de que no anoten ambos equipos (1.84) vs. una situación en donde haya goles de ambos lados (1.89).

Inkabet encuentra difícil que no haya goles en el partido (9.00). Por el contrario, afirma que hay la misma posibilidad de que ambos equipos anoten (1.85).

Tanto Bet365 como Inkabet colocan a Cristhian Stuani como el hombre llamado a meter goles. No obstante, al encontrarse lesionado, las casas de apuestas viran hacia Maximiliano Gómez con 7.00 y 4.90, respectivamente.

Partidos de hoy por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020, Liga 1 Movistar y Liga de Naciones de la CONCACAF:

Liga de Naciones de la CONCACAF:

14:00 horas | Saint Martin vs Islas Caimán

16:00 horas | Antigua y Barbuda vs Guyana

18:00 horas | EE. UU. vs Cuba

20:00 horas | Bermudas vs México

Liga 1 Movistar

UTC vs. Academia Cantolao | 15:00 horas

