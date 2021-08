Jefferson Farfán vuelve a generar repercusión en el medio deportivo peruano, debido a su vuelta a las canchas tras largos tres meses de recuperación. El delantero ingresó en el segundo tiempo ante César Vallejo y anotó el gol del triunfo con el cual Alianza Lima sigue en la punta de la Fase 2.

Debido al buen partido realizado en los minutos donde estuvo en campo, muchos hinchas piden que Jefferson Farfán sea considerado por Ricardo Gareca para la Selección Peruana en los próximos partidos.

Para el periodista Gonzalo Núñez, en el programa ‘A Presión’, Farfán no está para ser convocado a la Blanquirroja: “Ricardo Gareca no te llama por quince minutos. Yo creo que vuelve a la Selección si comienza a jugar tiempos, no por 15 minutos y por actuaciones milagrosas”.

Aunque Farfán tiene apenas unos días de haberse recuperado de su lesión, Ricardo Gareca siempre ha mencionado que el delantero es seguido por él y por el comando técnico. No descartó llamarlo.

Para el ‘Tigre’, Jefferson todavía es un jugador a tomar en cuenta, debido a ello, el delantero de Alianza Lima hizo gran parte de su recuperación en la Videna. La ‘Foquita’ disputó su último encuentro con la Blanquirroja ante Brasil el 2020.