Gonzalo Núñez sobre Christian Cueva: "Hace rato no debería estar en la selección peruana"

Luego de las declaraciones de Christian Cueva en un programa de espectáculos, donde negaba una infidelidad, el volante fue tema de conversación en el programa Exitosa Deportes que conduce Gonzalo Núñez.

Para el conductor, eso no es de gravedad, pero debido a sus reiteradas indisciplinas (escándalo en el aeropuerto y luego una pelea en una discoteca de Brasil), no debió ser convocado a la selección peruana: "Christian Cueva hace rato no debería estar en la selección", indicó.

Christian Cueva fue uno de los primeros jugadores de la selección peruana en sumarse a los trabajos en la Videna, ya que su club Santos lo separó, debido al último escándalo que protagonizo.

"Después de transmitir un video relacionado con el atleta Cueva, el jugador presentó su versión del incidente al consejo de Santos. El jugador se suspende preventivamente y el caso se entrega al departamento legal", fue el mensaje que envió el departamento de prensa de Santos.

Más noticias en El Bocón.pe:

Selección peruana | Paolo Guerrero no terminó práctica por lesión y preocupa a Ricardo Gareca | VIDEO

Perú - Uruguay: fecha, hora y canal del amistoso internacional FIFA en Montevideo