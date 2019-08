Gonzalo Núñez a Alfredo Honores: "Caballero nomás, si no te quieren, no te quieren"

Alfredo Honores, ex preparador de arqueros de la selección peruana se acercó a la Videna para ingresar y saber las razones del porqué de su despido. Tras no poder ingresar a la fuerza, tuvo fuertes declaraciones en Radio Capital, donde reclama su despido injusto, sumado a algunas declaraciones fuertes contra Óscar Ibañez, quien sería su reemplazante.

Las acciones realizadas por Alfredo Honores, fueron criticadas por el conductor de Exitosa Deportes Gonzalo Núñez: "Caballero nomás, hermano. Busca otro camino. Es una mala manera de manejarse, lo hizo con el hígado. No te quieren, no te quieren, pues".





"Que mande su carta notarial y reclame sus derechos si estos no fueron cumplidos. Se le acabó el contrato y listo. Cuando finalizó mi contrato en América, nunca fui a reclamar por qué no me renovaron", agregó.

Según pudo conocer El Bocón.pe, Alfredo Honores reclamó fuera de sí por su salida de la selección peruana y minutos más tarde fue invitado a salir por efectivos policiales, de la manera más pacífica. Un detalle no menor, fue que el exmiembro de la bicolor dejó mal estacionado su auto provocando que se obstaculice la salida de los vehículos de la Videna.

