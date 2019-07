​Gol Perú en vivo | Alexandra del Solar explota tras no poder preguntar a Ricardo Gareca: 'Machismo total' | VIDEO

Alexandra del Solar no tuvo impedimento en quejarse durante la última emisión de Gol Noticias en Gol Perú en vivo. La conductora se sintió ignorada durante una entrevista a Ricardo Gareca, asegurando que no la tomaron en cuenta al momento de hablar con el DT de la selección peruana.

Del Solar denuncia machismo en la TV

'Me obviaron, yo pintada estoy acá. ¿Y yo bien gracias, me obviaron. Me ha parecido muy mal que me hayan obviado, machismo total de los tres ¿Yo estoy pintada acá?', fue lo que se le escuchaba decir a la conductora mientras Bruno Ginocchio trata de disimular el fastidio de su compañera mandando a la tanda de comerciales.

Video | Gol Perú

Como se recuerda Ricardo Gareca viene dando entrevistas a todos los medios de comunicación tras la participación de la selección peruana en la Copa América 2019. En esta ocasión el 'Tigre' se reunió con los reporteros de, quienes se concentraron en preguntarle sobre lo vivido con la 'blanquirroja' durante el último certamen continental olvidado completamente a su compañera Alexandra del Solar.

