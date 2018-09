Gobierno lanza preocupante revelación sobre el Mundial Sub-17 en el Perú

La vicepresidenta de la República, Mercerdes Aráoz, reveló no saber sobre el presupuesto del próximo Mundial Sub-17 que se realizará en el país el próximo año.

No tiene idea

"No tengo conocimiento del tema, no sé si se contactaron con alguien. Conmigo nadie habló, no estoy segura si está en la ley de presupuesto, tendría que confirmarlo", dijo Mercedes Aráoz en Negrini lo sabe de Ovación.

Recordemos que Mercedes Aráoz era la presidenta del Consejo de Ministros en el momento cuando FIFA le dio la sede del Mundial Sub-17 a Perú.

De esta manera, la organización del Mundial Sub-17 no tendría apoyo alguno del Gobierno y todo recaería en la Federación Peruana de Fútbol.

