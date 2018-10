​Gobierno anuncia que Mundial Sub 17 será declarado de 'interés nacional'

Todo el apoyo para el Mundial Sub 17, el mismo Ministro de Educación, Daniel Alfaro, aseguró que la realización de dicho torneo se realizará por todo lo alto e incluso será tomado como de 'interés nacional'. Los ojos del mundo deportivo estarán centrados en Perú por ello la idea es ser uno de los mejores anfitriones.

Sub 17 de interés nacional

'Sí está en la agenda. De hecho, nuestro presidente en algunas oportunidades ha podido expresar el apoyo que tenemos al Mundial Sub 17. Vamos a completar todas las gestiones para poder sustentar la declaratoria de interés nacional que es uno de los requisitos FIFA para darle más certidumbre a la localidad Mundial Sub 17', dijo Daniel Alfaro en RPP.

Cabe mencionar que las alarmas se encendieron cuando el mismo Ministro de Educación desconocía algún apoyo económico para el Mundial Sub 17 a realizarse en nuestro territorio. 'El Mundial sub-17 no tiene presupuesto asignado para el 2019. De los 200 millones de soles asignados no existe. Esto se debe a que los compromisos asumidos por la FPF fue antes de coordinar con nosotros esa demanda adicional', fueron las palabras de Alfaro al momento de sustentar el presupuesto para el próximo año.

De esta manera se confirmó que el Gobierno pondrá todo de su parte para la realización del mundial sub 17 en nuestro país el año 2019.