Globoesporte elabora análisis lleno de elogios para Christian Cueva

Christian Cueva solo tuvo un entrenamiento con Santos y tuvo la oportunidad de arrancar como titular en el equipo de Jorge Sampaoli, y no defraudó. El volante de la selección peruana tuvo una genial actuación ante Mirassol por el Paulistao 1, donde incluso estuvo a punto de marcar su primer gol.

Tras este gran debut, el portal Globoesporte ha tenido solo palabras de elogios para Christian Cueva, haciendo un análisis a su rendimiento en su primer encuentro. "En 65 minutos, Cueva muestra cómo puede ser útil a los Santos", es el titular para la nota elaborada en base a lo mostrado por 'Aladino'.

"Fue sorprendente la primera actuación de Cueva por los Santos - no sólo por la vitalidad, ya que venía de por lo menos dos meses sin jugar, pero por la personalidad en asumir el papel de armador del equipo con apenas un entrenamiento (el del viernes)", indicaron.

Además, señalaron que Christian Cueva jugará por detrás de los centrodelanteros y no lo hará tirado por los extremos, como solía ocurrir en algunos encuentros.

"Cueva contribuyó con una secuencia de pases en el campo rival, era algo que nos falta. Seguramente, con el conocimiento del grupo, nos va a dar mucho", fueron las palabras de Jorge Sampaoli sobre Cueva.

2T/4': NO CREIO. Jogaada de Jean Mota e Soteldo chega em Cueva, que ajeita com muita tranquilidade e bate pro gol. Bola acaba sendo bloqueada por Gustavo Henrique, que tentava tirar seu corpo do jogada. #SANxMIR | 0x0 pic.twitter.com/Oxi0ZAKnDS