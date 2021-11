El técnico venezolano confesó estar al tanto de la comunicación entre la “Joya” Andy Polo y el cuerpo técnico de la selección peruana. Además, le dio crédito al “Tigre” por ganar en Caracas

Pese a que muchos hinchas del Club Universitario de Deportes sueñan con el regreso de Andy Polo al equipo crema para la temporada 2022, el entrenador del Portland Timbers, el venezonalo Giovanni Savarese, en comunicación con El Bocón, confirmó que el jugador tiene contrato vigente y que está en sus planes para el próximo año de competencia en la Major League Soccer.

“Andy tiene para unos años más. Hablé con él. Tiene contrato. Se ha recuperado muy bien de su lesión. Es una prioridad para mí y para el Portland. Ahora no puede jugar por las reglas de la MLS después de su lesión, pero está bien”, confesó el técnico, quien alista su mejor once para enfrentar este domingo al Minnesota por los playoffs.

Para el ex seleccionado de Venezuela, los elogios del técnico Ricardo Gareca sobre la “Joya”, previa fecha doble de las Eliminatorias de noviembre, fueron bien recibidos en Portland. “El cuerpo técnico de Perú siempre está en contacto con Polo, él también me lo hace saber. Se siente contento, ya que es un jugador importante para el grupo del técnico Ricardo Gareca en la selección. Andy es un jugador de muchas cualidades técnicas, tácticas y que tiene un buen entendimiento de juego. Con nosotros ha jugado de puntero, extremo, de ocho, medio centro, hasta de lateral derecho”, indicó.

PERÚ ES COMPETITIVO

En otro momento, Savarese se refirió a la derrota de ayer de su selección ante la blanquirroja en Caracas. “Un empate hubiese sido justo, pero en el fútbol no hay merecimientos. Perú es un equipo competitivo, hay que darle crédito a Ricardo Gareca, mientras Venezuela no pudo sostener el transitorio empate ni convertir el penal. Ahora se despide Leo Gonzalez, mi ex compañero en la selección, y se comenta que podría asumir José Pekermán, un técnico competitivo, le deseo lo mejor”, concluyó el venezolano.

