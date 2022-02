“Para mí es un tema cerrado, el presidente hablará y explicará todo”, fueron las contundentes palabras de Fabio Caserta, entrenador del Benevento, tras ser consultado sobre la situación de Gianluca Lapadula, quien fue uno de los grandes ausentes en el último partido de los ‘Brujos’ por la Serie B, que terminó siendo victoria 3-1 ante el Monza. La crisis entre jugador y club no es nueva entre figuras de la selección peruana: antes la sufrieron Paolo Guerrero, André Carrillo y Christian Cueva.

Como se recuerda, en la previa del choque liguero, el director técnico de Benevento señaló que ‘Lapagol’ había pedido no ser convocado porque ya no quería seguir en el equipo. Estas palabras no calaron bien en el entorno del atacante de la Selección Peruana, que salió de inmediato a responder con un comunicado para negar esas afirmaciones.

“Mi cliente también niega, de la manera más absoluta, que le haya dicho a alguien que no quiere jugar contra Monza. Al contrario, siempre ha declarado que quiere honrar la camiseta del Benevento hasta el último momento de su estancia”, reza una parte del documento emitido por el área legal del jugador.

La historia no quedaría ahí. Benevento está evaluando llevar al atacante peruano hasta los tribunales deportivos. Buscarán que se le imponga una fuerte multa por negarse a jugar el último encuentro del ascenso italiano.

Con su salida casi inminente del conjunto ‘Giallorossi’, todo hace indicar que Gianluca Lapadula no se irá en los mejores términos, ya que incluso parte de los hinchas has manifestado su rechazo contra el peruano; dedicándole una banderola con la frase: “Mercenario de otra categoría”.

Eso sí, no sería la primera vez que un futbolista de la bicolor finaliza su vínculo con un club en medio de una polémica. Christian Cueva, André Carrillo y Paolo Guerrero vivieron algo similar, al momento que decidieron buscar nuevos aires. Acá, recordamos sus casos.

‘Aladino’, siempre casero

Una de las primeras malas experiencias de Christian Cueva se dio en 2020. Tras un mal año en Santos (16 partidos y cero goles), a donde había llegado a préstamo de Krasnodar de Rusia, ‘Aladino’ decidió buscar nuevos rumbos, argumentando retrasos en sus pagos salariles por parte del club brasileño. Así, llegó al club Pachuca de México, donde comenzó a entrenar en medio de polémica.

Luego, recibió un permiso provisional de la FIFA para poder firmar por el Pachuca y jugar la Liga MX. Sin embargo, Santos no se quedó de brazos cruzados y denunció al peruano ante la misma FIFA por haber incumplido con el contrato de manera unilateral. El proceso se volvió largo, y Pachuca estuvo involucrado, pues se le acusaba de haber inducido al volante a esta decisión.

Finalmente, el TAS decidió que Christian Cueva y Pachuca paguen la suma de 7 millones de dólares al Santos como indemnización. Para ese momento, ‘Aladino’ ya no jugaba en México, donde tampoco se pudo afianzar (solo jugó tres partidos en ese paso por el fútbol azteca), sino que defendía la camiseta del Yeni Malatyaspor de Turquía. En este club, volvió a salir de manera intempestiva.

Tras una corta temporada, a inicios del 2021, Christian Cueva y Yeni Malatyaspor llegaron a un acuerdo para finalizar su vínculo, tan solo cuatro meses después de que ‘Aladino’ estampó su firma por el club de la Superliga de Turquía.

El motivo de esta decisión se dio porque el mediocampista peruano fue separado del primer equipo, tras una fuerte discusión con el entrenador Hamza Hamzaoglu, quien afirmó que el futbolista le había faltado el respeto en pleno partido. El problema no se pudo solucionar y ‘Cuevita’ tuvo que dejar suelo turco para recalar tiempo después en el Al-Fateh de Arabia Saudita.

Represalias contra la ‘Culebra’

André Carrillo vivió una verdadera pesadilla durante sus últimos meses en Sporting de Lisboa. Tras negarse a renovar su contrato, el club verde y blanco decidió abrirle un proceso disciplinario al extremo. Decisión que tuvo como consecuencia que la ‘Culebra’ sea enviado la congeladora por más de seis meses, tiempo en el que terminó arreglando su contrato con Benfica.

Recién finalizaba el 2015, con André Carrillo como una de las figuras del Sporting de Lisboa. Pero, el peruano tenía claro que para la siguiente temporada quería irse a otro club. En Europa, se hablaba de muchas opciones, y una de ellas era del Benfica, otro de los grandes de Portugal. Sin embargo, desde su club, ya le habían dejado claro que no querían dejarlo ir gratis: querían que renueve y se quede, o si es que deseaba irse, lo haga dejando un ingreso económico.

Y es que Sporting de Lisboa había sido el primer equipo europeo que apostó por él, cuando todavía jugaba en Alianza Lima. Pero, Carrillo también ya había tomado una decisión: se iba como jugador libre en junio de 2016, que acababa su contrato. Por este motivo, en Lisboa decicieron que no juegue más hasta que renueve con ellos. Es decir, pasó casi siete meses enteros en la ‘congeladora’.

“Todas las decisiones que toma el presidente defienden los intereses del Sporting. El presidente toma una decisión y yo estoy 100% con él. Punto final, no se habla más de André Carrillo”, manifestó Jorge Jesús, quien era director técnico del club en ese momento, explicando que la decisión de ‘congelar’ al hábil extremo peruano venía del presidente Bruno de Carvalho.

Ni olvido, ni perdón para el goleador

Ser el máximo goleador extranjero en la historia del club, ni haber anotado el tanto que le dio su segundo título en el Mundial de Clubes, fueron motivos suficientes para que el idilio entre el delantero Paolo Guerrero y Corinthians termine con un final feliz en 2015.

El ‘Timao’ decidió liberar al futbolista meses antes de que finalice su contrato (rescindió en mayo y su vínculo era hasta julio), acusando “falta de compromiso” por parte del ‘Deprededor’, después de que no se haya llegado a un acuerdo para extender su permanencia (diferencias en lo económico). Esto causó repercusiones hasta en la fanaticada del ‘Timao’, que hasta el día de hoy no ha perdonado al artillero nacional.

El mismo club aseguró que Guerrero había pedido su salida del equipo, pese a que aún le faltaba meses de contrato y a que venían jugando cosas importantes en el Brasileirao. Por eso, dentro del comunicado que enviaron informando la salida del jugador, colocaron este duro mensaje: “El club precisa contar con jugadores comprometidos en conseguir el campeonato brasileño”.

Todo empeoró cuando a solo dos días de que se hizo oficial su salida del Corinthians, Flamengo anunció su contratación, confirmando que Guerrero había pedido su salida del ‘Timao’ durante el campeonato porque ya tenía un acuerdo con el ‘Fla’. La reacción de los hinchas no fue buena y su traspaso causó mucha controveria.





