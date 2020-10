Si hay alguien que defendió la posibilidad de que Giancaluca Lapadula juegue por la selección peruana, ese es el periodista Silvio Valencia, el popular “¡Respeten a Lapadula!”, quien resalta las bondades del italo-peruano y se ilusiona con que finalmente llegue a ponerse la blanquirroja.

¿Qué opinas de que Lapadula finalmente podría llegar a la selección?

Me da mucha alegría porque es un chico que nos va a aportar. Yo noto que en el país hay una polémica muy dura, se han dividido las opiniones, unos no están de acuerdo y escucho cada cosa que me molesta, porque dicen que va a dividir el grupo. Yo entiendo que divide el que va a hacer daño y a mí me da la sensación que a veces somos mezquinos. Yo quiero ir al mundial, entonces tengo que ver todas las posibilidades. Todo lo que me sume para ir al Mundial, es bienvenido.

¿Podría reemplazar a Paolo Guerrero?

Yo respeto a Guerrero, me parece que es el titular, pero habrá momentos en el que no va a estar, lo van a sancionar con amarillas porque él es de reclamar. Ahí vamos a tenera otro delantero de un nivel casi igual o un poco menor.

¿Qué les dirías a quienes criticar a Lapadula?

No comparto cuando dicen que menospreció al Perú. Yo me pondría en su lugar, un tipo que en 26 años nunca conoció al Perú, su mamá le habla, es obvio que quiera jugar por Italia. No conoces el país de tu madre, ha nacido en Italia, no sabe cómo es el Jorge Chávez. Ahora quiere jugar, la mamá le ha hablado mucho de Perú, le dicen esta es la posibilidad, hay que agarrar el tren. Si dos quieren hay que bailar. Si viene Lapadula, por los goles que hace, creo es un delantero de nivel para nosotros. Nos va a dar resultados.

¿Qué le puede aportar a la selección?

Lapadula es un delantero de tipo europeo, pero también es ese ‘9’ que tiene algo de Luis Suárez, jodido, te agarra. Este tipo tiene una mezcla de sudamericano que lo hace distinto. En el área chocando con los uruguayos, con los colombianos, los paraguayos, los va a chocar y no habrá problema. Por algo juega en la Serie A, esas piernas que tiene han chocado a cada italiano, que le debe haber metido cada patada...

¿Lo ves jugando con Perú ahora?

Yo creo que está el tema para marzo, no lo veo para noviembre, y si no es marzo para la Copa América. Es un jugador distinto a los demás. Lapadula no es Ormeño, que ya ha jugado acá. El fútbol es universal, imagino que dominará el inglés. El fútbol se juega en todos lados, cuando va un peruano a Alemania es igual, habrá que tener un traductor a su lado.

