Gianluca Lapadula no pudo hacer el milagro de liderar a la selección peruana con éxito ante Brasil. El cuadro bicolor cayó 1-0 en semifinales y este viernes tendrá que consolarse con buscar el tercer lugar en la Copa América. Sin embargo, el ex futbolista Luis Guadalupe no deja de elogiarlo y se emociona con la entrega que el Bambino muestra con la camiseta bicolor. Además, destaca que es un gran 9 que seguirá sumando a la selección peruana.

“Es un “9”, lo veo mucho parecido a “Cachete” Zúniga, era un delantero que se movía todo el tiempo, picaba para aquí, es un delantero que a los defensas nos incomodan, que marca muy bien los espacios porque la selección tiene jugadores de buen pie como Cueva y Yotún”, sostuvo Cuto.

El ex defensa de la selección peruana también destacó al resto de futbolistas de la selección peruana. “Son esos jugadores que en el campo van a dejar la vida y vas a aplaudir como Paolo en su momento, se rompía la cabeza, estaba ahí, son guerreros que saben su función en el campo”, afirmó Guadalupe.

