Germán Leguía: "Me preocuparía por la selección si Gareca se va"

Germán Leguía volvió a aparecer, esta vez para hablar del tema de Selección Peruana a una semana de su amistoso con Escocia, partido que será la despedida oficial del equipo bicolor antes de su participación en el mundial de Rusia 2018 que inicia el próximo 14 de junio.

En una entrevista para 'La Cátedra Deportes', el ex administrador de Universitario, se pronunció ante la ausencia del capitán, Paolo Guerrero, por lo que se remontó a épocas pasadas. "Obvio que la ausencia de Paolo Guerrero la sentirán sus compañeros, así como en una oportunidad nos dolió que Héctor Chumpitaz y Roberto Rojas, no lleguen al mundial, pero este equipo peruano sabe cómo reponernos" expresó.

Además, confía de que Ricardo Gareca ya tiene el reemplazo ideal para Guerrero. "Jefferson Farfán será el '9' del equipo, eso lo tengo claro. De aquí a que Gareca pueda poner un acompañante, seguro lo hará dependiendo el partido expresó en sus declaraciones" añadió.

A una semana del Perú vs Escocia, el ex seleccionado asegura que la Selección Peruana no está en la necesidad de cambiar su estilo de juego, ya que durante las Eliminatorias, jugó de una misma manera y los demás equipos no pudieron leer la manera de juego. "Me preocuparé por la selección cuando Ricardo Gareca se vaya" finalizó.

