Córdova trabaja con psicólogo para salvar el descenso

La ayuda de un especialista siempre será importante, fundamental cuando te juegas finales y la presión agobia a un club grande como Universitario de Deportes que pelea por no caer en el infierno. Germán Denis confesó ayer en Campo Mar que la ayuda de un coaching deportivo, Erick Bravo en la parte psicológica les viene muy bien a los cremas para afrontar el drama de la baja y la presión de la hinchada. El técnico chileno Nicolás Córdova lo pidió y enseguida trabaja con la crema desde el partido que le ganaron a Sport Huancayo. “No solo es manejar lo táctico, sino mental. Se ha utilizado la ayuda de un coaching porque nosotros los jugadores vivimos de emociones constantes: No es lo mismo pelear el título y mirar de arriba. Sin embargo, ahora los equipos que pelean arriba, la pensarán dos veces para irnos atacar”, indicó el argentino.

Denis habló de lo fundamental que será el apoyo de la hinchada crema en estas finales por ganar. “Ayuda muchísimo porque el hincha hizo sentir en la semana que estaba con nosotros, fue hermoso ir al estadio con ese empuje anímico y si este fin de semana se vuelve a repetir bienvenido sea. Tenemos que ganar y no miramos de reojo la tabla, solo queremos ganar”

En algún momento habló del contagio que siente por entregarse al máximo con la camiseta crema, sobre todo, explicó la jugada ante Huancayo, donde tuvo que poner el rostro para marcar. “Chicos como Siucho, Schuler iban al balón como la última y se vio el contagio. Me tiré de cabeza a marcar porque sentí que debía dar un plus, 120%. Me contagié de mis compañeros”, indicó y aplaudió la vuelta al once de los experimentados, Aldo Corzo y Alberto Rodríguez.

DUPLA BRAVA...

Por último habló de la dupla que se puede armar junto al panameño Alberto Quintero, con quien se está complementando muy bien. “Es un jugador de mucho despliegue y desequilibrio. Nos estamos conociendo y acoplando bien”, comentó el ‘Tanque’ de Ate que alabó el fútbol de la ‘U’.