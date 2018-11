Gerente de la FPF responde a Oblitas y exige que pida disculpas

Fuerte y claro. Guillermo Ackermann, gerente de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de la FPF, salió al frente para responder con todo a Juan Carlos Oblitas y negar que él haya filtrado la foto de una conversación privada con Edwin Oviedo sin su consentimiento.

"Yo no he filtrado ninguna imagen de Juan Carlos Oblitas. El departamento de Relaciones Institucionales no tiene nada que ver con eso. Lo puedo asegurar categóricamente", expresó Guillermo Ackermann a El Comercio.

Exige disculpas públicas

El gerente de la FPF aseguró que no aceptará las acusaciones de Juan Carlos Oblitas porque mancha su trayectoria al frente de este despacho y le exige que pida disculpas públicas a la brevedad posible.

"No voy a aceptar que me difamen de esa manera. Ese señor va a tener que pedir disculpas públicas por lo que ha dicho. Para denunciar algo así debe tener pruebas. Les pido que las muestre. Nadie va a manchar mis 52 años de trabajo en el tema de comunicaciones. Es una difamación, no la voy a permitir", manifestó sobre Juan Carlos Oblitas.

Por último, dijo que harán todas las averiguaciones necesarias para dar con la persona que filtró la foto entre Juan Carlos Oblitas y Edwin Oviedo a la prensa. "Vamos a hacer todas las averiguaciones para saber cómo salió esa imagen de nuestros archivos".

