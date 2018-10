Gary Medel se rinde en elogios para Luis Advíncula y Christian Cueva

Es uno de los principales jugadores de la selección de Chile de cara al amistoso ante la selección peruana el próximo 12 de octubre en el Hard Rock Stadium. Este martes, en conferencia de prensa, Gary Medel analizó a la bicolor y llenó de elogios a Luis Advíncula y Christian Cueva.

Palabras de elogio

"Clásico, sí. Todos los rivales son iguales, creo que (Perú) es un equipo muy dinámico, muy rápido. Tienen esa explosividad que lo manejan dentro del campo. Tenemos que analizar el equipo completo. Tienen ese lateral derecho (Advíncula) que es rapidísimo como Cueva que tiene una gran habilidad. La verdad hay que analizar el equipo completo"

Indiferente a Perú en Rusia 2018

Pero además, recordó la participación de la selección peruana en Rusia 2018 y respondió sobre si había alentado a la bicolor: "Bueno, la verdad que no. Yo he hinchado siempre por Chile. Ni para bien ni mal. No sé como explicarte o decirte que si ganaba me daba igual, pero no tengo nada en contra de ellos".

Finalmente, Gary Medel habló de cuánto había cambiado la bicolor con Ricardo Gareca al mando: "Han cambiado bastante (la selección peruana). Al principio de las eliminatorias, cuando empezó para el Mundial de Rusia, era un rival no tan menor pero que se fue ganando el espacio humildemente trabajando calladitos y creo que lo hicieron super bien, y al final se ganaron ese respeto que merece hoy en día. Me gusta bastante (como juega Perú). Es un equipo muy dinámico. Creo que el entrenador hizo un gran equipo", sentenció el chileno.

