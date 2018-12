Gary Correa responde a su posible fichaje por Universitario de Deportes

En las últimas horas el nombre de Gary Correa sonó con fuerza en Universitario. El volante que el año pasado la rompió en la San Martín, ya que en 40 partidos anotó siete goles puede tener una opción de regresar al equipo que lo formó y lo hizo debutar en la profesional.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

Por esa razón, EL BOCÓN creyó conveniente hablar con Gary Correa para que pueda hablar sobre su futuro y esto nos dijo: "Recién la próxima semana nos vamos a reunir con la gente de Universitario. Tengo que ver que ofrecen. Yo no le cierro la puerta a nadie siempre lo he dicho. Fuera del tema del hinchaje. Yo me debo al club que me quiera brindar un trabajo", dijo el volante a este diario.

Luego, Gary Correa dijo lo siguiente: "Con la San Martín también estoy en conversaciones. Hablé por teléfono con Alvaro Barco. Esperemos que en el transcurso de la otra semana nos podamos sentar a reunirnos".

Sobre en que basaría la decisión de decidir sobre su futuro dejó en claro lo siguiente:" Tengo que ser consciente la situación de ambos equipos. En el caso de la 'U' está en problemas económicos y en el caso de la San Martín en la cual no hay mucha inversión. Así que vamos a ver lo que ellos pueden ofrecer y en base a eso tomar la mejor decisión. Aún no hablo nada del tiempo ni el aspecto económico con ambos equipos".

Finalmente, Gary Correa hizo un balance sobre su año con la San Martín: "Creo que este año ha sido muy bueno para mi, donde he demostrado hacer las cosas de la mejor manera y esperemos que el próximo año sea mejor".

