Gareca sobre Guerrero: "Así sea figura, no le alcanza para ser convocado"

¿Será convocado? El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, tiene claro el tema de los convocados para la siguiente fecha FIFA, amistosos y también para la Copa América de Brasil 2019. Mientras los hinchas de la 'bicolor' esperan el regreso de Paolo Guerrero a las canchas de fútbol, el 'Tigre' envió un duro mensaje para el delantero del combinado nacional.

"Hoy por más que sea la figura que sea no le alcanza para ser convocado, Perú ha dado muestras de que con el nombre solo no alcanza, le pasó a Jefferson Farfán, a Claudio Pizarro y hasta a Juan Manuel Vargas, pero ya no alcanza solo con el nombre", dijo el técnico argentino a TVPerú Deportes.

Y es que Gareca dijo que Guerrero ha pasado por momentos muy duros en el último año y que ahora necesita reencontrarse con un plantel de fútbol. "Él necesita reencontrarse con un plantel, con el técnico, con el día a día, con su club. En la medida que veamos esa continuidad va a estar el diálogo de qué es lo mejor para él", agregó.

Asimismo, la 'cabeza' de la 'blanquirroja' dijo que si desde la fecha hasta la convocatoria para la Copa América ve a Paolo Guerrero en óptimas condiciones, no puede dejarlo fuera de la lista. "Él no es cualquiera, sigue siendo el capitán y ha hecho mucho por la selección pero tenemos que dar un resultado", finalizó el técnico.

