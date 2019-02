​Gareca: 'Me sorprende que Cueva no llegue a Independiente'

Ricardo Gareca mostró su sorpresa al saber que Christian Cueva tendría el camino libre para llegar a Independiente de Avellaneda, pero este no se concrete. 'Tigre' aseguró que el jugador debería enfocarse en mejorar su nivel para volver a la selección peruana.

Lo quiere 'Diablo'

'Algo que me sorprende es que Cueva no llegue a Independiente y si no que se enfoque en su club para que se meta de nuevo', aseguró Ricardo Gareca sobre Christian Cueva.

"ME SORPRENDE QUE CUEVA NO LLEGUE A INDEPENDIENTE"#FOXSportsPeru | Gareca, sobre la elección del jugador de la Albirroja sobre continuar su carrera en el Santos dirigido por Jorge Sampaoli.



Descarga la APP! https://t.co/XBPsd7vKow pic.twitter.com/A11OHzAMes — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 5 de febrero de 2019

Video: Fox Sports

Ricardo Gareca también se refirió a Paolo Guerrero, delantero de la selección peruana que comenzará a entrenar con el Internacional de Porto Alegre pensando en la Copa América.

'No sé, es algo que iremos hablando con él. Necesitamos comunicarnos para tomar una decisión. Lo mejor es que se tome su tiempo para que se ponga bien, ya que estuvo mucho tiempo parado. Lo que ambicionamos es que esté tranquilo y darle tiempo para que se ponga bien, porque más allá de la exigencia de ganar y todo lo que conlleva la selección de Perú, que tiene obligaciones, no tenemos las urgencias que tienen otras selecciones. Nosotros estamos en condiciones de darle tiempo a los jugadores de ponerse en su mejor nivel', aseguró el 'Tigre'