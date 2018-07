Futbolistas se solidarizan con Christian Cueva por los insultos que recibió

Indignación. Repudio. Desprecio. Tristeza. Todo eso ha generado la forma en la que el futbolista Christian Cueva fue humillado en el avión que lo llevaba a Rusia, país donde jugará en la temporada que se avecina.

En un video que ha recorrido las redes sociales, se aprecia a un pseudo hincha de la selección insultando al futbolista con groserías reclamándole el penal que falló ante Dinamarca en Rusia 2018.

Como era de esperarse, la mayoría de los aficionados repudiaron lo hecho por ese sujeto y le enviaron mensajes de apoyo al volante trujillano. Sus colegas de profesión peruanos no podían ser la excepción y a través de las redes sociales también se pronunciaron sobre este penoso suceso.

"Mucha gente sobre lo de Cueva diciendo: qué malagradecido el idiota ese, si Cueva ha traído muchas alegrías... Gente no se trata si ha traído alegrías o no. A una persona no se le puede medir o respetar por sus logros profesionales, sino simplemente como ser humano", escribió Alejandro Duarte en su cuenta de Twitter.

"Y ahora qué vamos a hacer... ¿reírnos con lo que le hacen a Cueva? Hace 36 años llorábamos por no ver a Perú en un Mundial. Hoy nos burlamos de una persona que fue clave para poder ver nuestra bandera y cantar el himno en un Mundial. ¡Qué indignante ver eso!", publicó Rinaldo Cruzado en esa misma red social.