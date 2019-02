Fútbol de menores en el Perú: seis miradas para entender dónde estamos [ESPECIAL]

La selección peruana Sub-20 sumó apenas un triunfo en el Sudamericano. Fue por 1-0 en el debut ante Uruguay. Luego obtuvo tres derrotas consecutivas.

Por esa razón, EL BOCÓN decidió conversar con Daniel Ahmed, Gustavo Ferrin, Alberto Masias, Víctor Zaferson (scout), Tito Morinaga (psicólogo deportivo) y Jesús Berardinelli (vicepresidente de la FVF).

Acá el enlace online del especial https://bit.ly/2RV0JBB

Alberto Masías

"Menores antes era lo último"

¿Por qué no ha sido bueno el trabajo en menores en nuestro país?

El fútbol peruano estuvo lleno de personas bien intencionadas, pero con un afán de ser campeones de algo para poder salir a la calle con su medalla en el pecho y decir “yo formo jugadores”. Sin embargo, muchas veces se han equivocado. No le han dado a los niños el verdadero valor que tienen, que es ser persona. Y a la persona tienes que guiarla, formarla, educarla. Quizá los utilizaron para obtener el resultado de un partido y luego de eso creer que ya están formados.

¿Hubo aciertos?

Yo creo que uno de los grandes aciertos en la FPF fue la incorporación de Daniel Ahmed. Muchas personas no lo conocen. Lo juzgan por el resultado de un torneo, pero no han leído su plan. La mayoría debe investigar y leer el plan. Recién va por su segundo año, donde los clubes hemos ayudado creyendo en el proyecto. Estamos en un crecimiento, pero recién se debería ver los resultados en el año 2022.

¿Hemos mejorado con Ahmed en menores?

Ahmed tiene un valor agregado porque tiene mucha visión a futuro y administra buenas ideas. Menores antes era lo último que se pensaba. No había nadie que desarrolle el tema formativo. Hoy, el torneo Centenario ayuda a que equipos de provincia, donde antes no tenían sede para jugar, tengan línea de carrera. Por ejemplo, en Piura antes las escuelas de fútbol tenían más protagonismo que el Atlético Grau. Hoy eso cambió y todos se pelean por entrar al Grau, porque los padres y niños ven que tienen una línea de carrera, ya no tienen por qué venir a Lima. De esta manera, estamos transformando el fútbol, pero no es algo que se logre de la noche a la mañana. Lleva años para ver resultados.

La capacitación es fundamental...

Así es, por eso se implantó que los técnicos deberían prepararse mejor. Por eso, se les dio la facilidad para que estudien diplomados y la Federación gastó en su preparación.

¿Qué pasó con la sub-20 de Ahmed?

Esta selección no tuvo proceso por ser categoría 99 y las selecciones Sub-13, Sub-15 y Sub-17 han sido pares, no impares. Entonces, esta selección ha llegado con lo que aprendió de sus épocas juveniles, más lo que le han podido dar en la Federación. Sin embargo, toda la prensa creía en jugadores como Pretel, Concha y López, que por coincidencia fueron formados en la USMP. Sin embargo, yo no podría decir qué pasó. Ellos lo saben en su conciencia y corazón, si lo que los preparamos no fue suficiente, si hubo miedo escénico o si nos estudiaron mejor.

¿Cómo es labor en menores en San Martín?

Este club (USMP) creó un programa que se llama la Facultad del Fútbol. Siendo universidad, creamos un programa que tenía primer ciclo, segundo ciclo, etc. Después, posgrado y MBA. Con esta idea sabemos que durante los primeros cinco años de carrera, los jugadores van a estudiar fútbol. Vamos a corregir sus errores y les daremos temas que hacen falta en el fútbol como educación, alimentación, descanso, personalidad y todas esas cosas que han sido los errores que han hecho que el Perú no avance. Hemos incorporado mejores catedráticos que le permitan a los chicos tener una mejor llegada al entrenador, que no lo vean como un monstruo, sino como una persona cercana a la cual le puedan preguntar para corregir sus errores. Le hemos agregado paciencia. No es que nosotros nos pasamos jugando partidos en el año buscando quitarle jugadores a una academia o escuela.

Hay una filosofía que va más allá...

Tenemos la filosofía de que cuando formamos nuestra primera categoría, que este año va a ser la 2006, al menos el 50% tenga la posibilidad de llegar al primer equipo. Obviamente, cuando viene un jugador que en otro equipo ya le han dicho que no van a contar con sus servicios y viene a probarse, le damos esa oportunidad, que se muestre, pero no estamos en la búsqueda de jugadores. Nosotros nos dedicamos a formarlos.///

Daniel Ahmed

"No menos de seis van a llegar"

Designado por la Federación Peruana de Fútbol como el jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol, Daniel Ahmed es el encargado de la reestructuración en el fútbol formativo. El técnico argentino analiza el presente del trabajo en menores en una entrevista con EL BOCÓN.

“No menos de seis jugadores entre la categoría 99-2000 van a llegar a la selección mayor. Si esto no ocurre, acepto las críticas. Pero este es el verdadero objetivo de selecciones. No el resultado de un torneo, donde hasta la última fecha todos podían pasar. Entre la categoría 2002-2003 no menos de siete jugadores también van a llegar a la selección mayor”, enfatizó Daniel Ahmed.

El objetivo principal, según cuenta Ahmed, es el desarrollo del fútbol peruano, donde los clubes de Primera o Segunda ya cuentan con divisiones menores. Además, se ha logrado instaurar un torneo nacional Sub-13, Sub-15, Sub-17 y reserva.

Incluso cuenta que 400 entrenadores peruanos tuvieron un posgrado de 10 meses gratis para capacitarse.

Otra de las acciones positivas que destaca Ahmed durante su gestión en la Unidad Técnica de Menores es la implementación de centros de desarrollo. “Tenemos 25 centros de desarrollo (scouting nacional a 50,000 chicos en el 2018). Además, hay un torneo nacional llamado Centenario que involucra a todos”, acotó.

“Este cambio en el fútbol formativo debe llevar unos seis años (llevamos recién 2 años de trabajo)”, sentenció el estratega

Daniel Ahmed evidenció también su malestar ante las críticas recibidas por la eliminación temprana de Perú en el Sudamericano Sub-20.

“Somos uno de los últimos países en entrar al desarrollo del fútbol. Un resultado de una selección que fue competitiva, pero no encontró los resultados puede más que tantos sucesos en tan pocos años. El último que entró en el cambio es Venezuela hace 12 años. Que la crítica venga a mí, no hay problemas. Pero yo soy solo el árbol. Deben ver el bosque y luchar porque la gente lo vea y exija que se cambie. Si no, lamentablemente vamos a seguir sufriendo. Esto es el fútbol profesional, a futuro no hay más, es lo innegociable”, sentenció.///

Tito Morinaga

"Lo más importante es que desde chico aprenda lo que es actitud"

¿Por qué al futbolista peruano le cuesta ser en su etapa formativa?

En el proceso formativo hay que considerar la palabra ‘mentalización’. Hoy en día, el fútbol moderno es muy competitivo, resultadista, y hay muchas exigencias, presiones y mucho estrés. El joven tiene que estar preparado no solamente en la parte física, técnica y táctica. Además, debe tener preparada su mente. Hoy hay programas que permiten que el joven se desarrolle al más alto nivel. Hay talento en el futbolista peruano, pero hace falta potenciarlo.

¿Cómo se potencia?

Trabajando y entrenando integralmente la parte física, técnica, táctica, mental y nutricional. Porque analizando nuestra infancia vemos niños desnutridos, con problemas de salud, caries, problemas de crecimiento y todo eso influye en el desarrollo deportivo.

Habló de programas, ¿a qué se refiere?

En el kinder, el niño aprende habilidades iniciales que le van a permitir luego incursionar en primaria. Esas primeras habilidades se trata de aprender a convivir, aprendes a sumar, restar, conoces el lenguaje. Igualmente, el futbolista necesita aprender habilidades desde pequeño, no solo técnicas o tácticas, sino habilidades psicológicas que potencien su adaptación y convivencia. Que aprenda a competir a estadio lleno y que se le quite de su mente ese miedo escénico. El futbolista desde pequeño debe aprender habilidades psicológicas que influyan en su rendimiento. Debe trabajar autoestima, control emocional, aceptación, automotivación, visualización, asertividad, imaginación. Son habilidades que van a conformar el perfil personal del deportista. Hay que tomar con seriedad el trabajo de menores, no improvisar o dejarlo a la suerte.

¿Qué otras carencias se deben trabajar?

Acá no se trabaja de manera integral. Como te digo, acá hay talento, pero no se potencia. Necesitamos capacitar a nuestros profesionales de menores para que estén actualizados en cuanto a estrategias deportivas modernas.

¿Qué se debería hacer con los chicos de la Sub-20?

Cada chico debe tener una mochila emocional en la espalda bien pesada. Las instituciones deben asumir y apoyarlos. Recuperarlos psicológicamente para que olviden este trauma.

¿Cuánto influye tener un ambiente familiar tóxico?

El hogar es fundamental y, lamentablemente, los hogares peruanos tienen muchos problemas, ya que hay familias disfuncionales y eso afecta psicológicamente al jugador en su desarrollo.

Jesús Berardinelli

"Conocer para aprender"

Desde hace ya un tiempo en Venezuela el fútbol está mostrando avances muy importantes desde el fútbol formativo. EL BOCÓN se contactó con el vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jesús Berardinelli, para que nos cuente un poco cómo trabajan en aquel país su fútbol base.

¿Cómo trabaja Venezuela su fútbol formativo?

Estamos con un proceso de formación desde la Sub-13 y Sub-15 en la Copa Venezuela. Además, tenemos la norma Sub-16, donde es obligatorio en todos los equipos que un chico de esa edad esté en el campo de juego. Desde ahí se van formando nuestros jugadores. Después viene el proceso de selección y trabajo en los módulos, que se realizan dos veces al mes en nuestro centro de alto rendimiento en todas las categorías.

¿Es un plus que Dudamel dirija formativas además de la absoluta?

De hecho que sí. Dudamel pidió y ejecutó los planes del fútbol base. Aquí se acabó el vente tú de antes. Ahora solo van a la Vinotinto los jugadores más capacitados.

¿Cuánto es la bolsa de minutos?

El Sub-20 es obligatorio en el torneo de Primera División. Esto quiere decir que durante los 90 minutos debe estar un Sub-20 en cancha. En la Copa Venezuela es obligatorio un Sub-16.

Aparte, tenemos una competencia en la que solo participan los equipos que están en el torneo de Primera, que se llama Sub-23. Se podría decir que es un torneo de reserva, donde deben estar 6 futbolistas Sub-20 en cancha y los otros son hasta Sub-23. En esta competición se busca que los equipos suban y bajen a los jugadores para darles minutos de juego y que tengan mayor competitividad.

¿Piensan hacerle alguna variación a esa norma?

Esta norma se seguirá implementando en los clubes. Ellos la aceptaron y les está dando dividendos. Los mundialistas pasados, casi todos están en el exterior. De esta camada aquí en Ecuador ya cinco jugadores están listos para salir de Venezuela y otros cuatros están en conversación para poder emigrar.

¿Cuándo entendieron que la clave es el trabajo formativo?

Dos años antes de participar en el mundial 2017 (Sub-20), donde quedamos subcampeones, se comenzó a trabajar de otra manera en formativas.

¿Cuál es el objetivo con este cambio en el trabajo formativo?

El objetivo nuestro es armar el equipo para luchar por un cupo al Mundial Qatar 2022. A eso apuntamos y hemos trabajado durante mucho tiempo en eso.///

Luego buscamos dos opiniones de dos personas que tienen muy buen tiempo trabajando en el tema formativo. Se trata del periodista deportivo Víctor Zaferzon, quien también es scouting de FTB de Belgrado y también buscamos a Gustavo Ferrin, quien hace ocho años dirigió a la sub-20.

Víctor Zaferzon

Un nivel intermedio

Desde que empecé a revisar el tema de visoría hace 20 años, Perú mejoró mucho. Era muy básico, ahora estamos en un nivel intermedio. Sin embargo, lo normal en Perú sigue siendo que el jefe de la Unidad Técnica de un club vaya a las academias y le pregunte a un amigo qué jugador tiene libre.

No se lleva un registro de dónde estuvo hace cinco años un jugador que hoy tiene 20. Falta hacer seguimiento, por eso muchos chicos se pierden.

Para hacer un buen trabajo de visoría necesitas unos mil chicos registrados. Dentro de ese trabajo de análisis tienes que ver el nivel de competencia. De nada sirve tener 500 futbolistas cuando ninguno sigue un proceso. Hay que medir la calidad con el nivel de exigencia del torneo. Ojo que un buen jugador se desarrolla con el tiempo.

La Federación Peruana, por ejemplo, implementó hace un tiempo un programa para que jugadores peruanos en el exterior envíen sus vídeos y así puedan mostrarse, pero eso no es suficiente para hacer un verdadero trabajo de seguimiento. Por último, el tema mental es importante, porque de qué sirve tener talento si eres un tipo frágil. Eso reduce tus posibilidades de sostenerte en el ámbito profesional.

Gustavo Ferrín

Hay mucho más interés

He visto los partidos de la Sub-20, pero no puedo dar una opinión porque no estoy al tanto de cómo se está trabajando. Sé que el comando técnico viene trabajando buen tiempo. Yo recibí la Sub-20 faltando seis meses para que inicie el torneo y con pocos partidos internacionales. Encima, recién faltando un mes pude tener al plantel completo, porque no teníamos el apoyo de los clubes. Hoy los jugadores tienen una mejor atención para llegar a la selección.

Vi a jugadores con buen pie como Mora o la gran actitud del portero Franco. Me resulta envidiable el tiempo que tuvo como preparación el equipo de Daniel Ahmed, pero a veces no siempre los resultados que son positivos forman al jugador.

La selección que yo dirigí aportó muchos jugadores a la selección mayor y fueron muchos de estos los que terminaron por clasificar a Perú a un Mundial luego de más de tres décadas. Pero de eso nadie se acuerda o le interesa recordar.

Yo admiro al jugador peruano. Sé que hace un buen tiempo trabajan en formativas con mucho más interés que en el momento que yo estaba. Imagino que luego de ocho años estará con mejores condiciones para trabajar.