Francisco Melgar, nuevo técnico de la Selección Peruana de Futsal

La FPF hizo oficial la contratación de Francisco Melgar como técnico de la selección peruana de futsal, la cual conoce muy bien pues anteriormente ya estuvo a la cabeza de este equipo. Melgar llega decidido a explotar el nivel de los jugadores peruanos e implantar un estilo de juego con la intensidad que los equipos de élite utilizan.

Francisco melgar habló en exclusiva con 'EL BOCÓN' sobre este nuevo cargo y sus aspiraciones con la 'bicolor'.

Entrevista: Rosa María Muñoz

Profesor Francisco, una vez más lo vemos por aquí, me imagino ahora la ambición es mayor...

Es la tercera vez que estoy aquí. El apoyo siempre ha sido mayor cada vez. En el año 2010 prácticamente no había apoyo para el futsal, la FPF no le tomaba mucha importancia pero ahora las cosas han cambiado bastante y eso es lo que nos hizo atractivo venir acá.

¿Considera que el nivel del jugador peruano ha crecido?

Definitivamente. Estoy en el coliseo desde la 1 p.m. que empezamos a entrenar hasta las 11 p.m. ya sea reserva, femenino o los sábados que veo la segunda división y la verdad hay bastante buen nivel en todo. Salvo femenino quizá, que le cuesta todavía armar planteles para futsal pero después hay mucho material para pensar que se puede lograr la clasificación al Mundial del 2020.

¿El plantel es demasiado joven como en años pasados o ya hay un promedio más competitivo?

La selección absoluta por ahora no la hemos convocado pero ya tenemos un universo de jugadores con un promedio de edad de 26, 27 años que es lo ideal. Jugadores que ya tienen 2 o 3 Copas Américas encima, o han tenido procesos de sub 17, sub 20 o mayores. Antes teníamos chicos con un pánico escénico enorme y eso ya no pasa ahorita porque ya aprendieron a competir y ya saben cómo es el tema de torneos internacional.

¿Continuará usted al mando de Unión Huaral en simultáneo con la selección?

Cuando a mí me buscaron de la FPF yo dije que tenía un compromiso firmado con Unión Huaral y yo no soy de romper compromisos. Dije si no podía mantenerme con Huaral no hubiera aceptado venir aquí. Creo que generé mucha expectativa con más de 25 chicos que llegaron a uno de los equipos con menos recursos del campeonato con el cual peleamos el ascenso, así que no sería justo que yo me retire por una mejor oferta. Lo hablé con la gente de la FPF y me supieron entender y permitieron que termine la campaña de este año con Huaral.

¿Qué debe mejorar el plantel para alcanzar un nivel de élite?

Lo que tenemos que cambiar es el chip de la intensidad con la que se juega en Europa o en los países desarrollados de Sudamérica. Estamos hablando de una intensidad muy alta con una media-baja de los peruanos. Tú ves un partido de la liga de España y parece que lo estuviera viendo en cámara rápida. Aunque tengas muy buen juego necesitas intensidad y estamos trabajando en eso. Tenemos que copiar ese ejemplo porque la técnica ya la tenemos.

