Francisco Maturana: "El Perú unido es capaz de lograr muchas cosas"

Francisco Maturana, es un técnico colombiano que dirigió a la selección peruana en las Eliminatorias Corea Japón 2002 hasta la fecha 7 donde sumó 8 puntos. Han pasado 18 años desde que no está en el Perú, pero igual es una voz autorizada para hablar sobre la vuelta de nuestra bicolor a horas del debut en el Mundial Rusia 2018.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

Por esa razón, El Bocón decidió conversar telefónicamente con él para que nos hablé en la antesala del duelo de la selección peruana ante Dinamarca.

¿Cómo analiza el partido entre Perú vs. Dinamarca?

En el Mundial tienes que pensar como juego. Es un evento que no puedes pronosticar con el corazón, sino simplemente entender que es un escenario donde están los mejores jugadores, entrenadores. Ojalá Perú por lo que representa tenga un buen día y pueda encontrarse con su mejor versión ante un rival como todos los que van enfrentar en Rusia son difíciles.

¿Le sorprendió que Perú clasifique a este Mundial?

No me sorprendió, porque históricamente Perú siempre tuvo buenos jugadores. El tema era que se organicen ustedes y que los periodistas apoyen en vez de sacar ampays. La llegada de Gareca ha sido importante porque encontró un respaldo total con este grupo. Este es un momento que todo Perú debe disfrutar y saber que si se unen son capaces de lograr muchas cosas porque fútbol siempre han tenido.

El grupo que le tocó a Perú es complicado, ¿considera que el buen momento de la bicolor le da un respaldo de hacer un Mundial?

Sí,claro. Las tres selecciones son difíciles. Especialmente Australia tiene un entrenador muy inteligente y táctico. Además, sabe lo que significa disputar un Mundial. Es un grupo muy parejo y cualquiera puede pasar.

¿Considera que Paolo Guerrero debe arrancar como titular ante Dinamarca?

Yo no soy el técnico. Además, en temas tácticos no entro mucho porque hay una persona que admiro mucho que es Ricardo Gareca y él es capaz de elegir a su mejor once.

¿Pero por lo qué usted ha visto considera que Perú tiene la capacidad de avanzar a la siguiente ronda?

En el fútbol es valido soñar. Cada equipo logra su mejor esfuerzo y consigue lo que puede. Perú tiene las condiciones de poder avanzar a la siguiente ronda. Solo es cuestión de que sigan mostrando ese nivel que vienen mostrando hace año y medio.

Finalmente, ¿qué tanto favorece que Perú venga invicto 15 partidos a pocas horas de disputar esta clase de torneos?

El ganar favorece el espíritu, pero cuando empieza un nuevo partido no vale los antecedentes. Cada juego es una nueva historia. El ganar te da mejores ánimos y ayuda mucho en la confianza del jugador, pero en estos torneos cortos aparte de confianza tienes que tener buen trabajo físico.