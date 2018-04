La FPF recibirá un buen 'billete' por la clasificación al Mundial

La clasificación de la Selección Peruana al Mundial Rusia 2018 no solo permitirá que la 'bicolor' regrese a jugar en las 'grandes ligas', sino que generará importantes ingresos económicos a la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Según informó la Agencia Andina, basándose en información proporcionada por la FIFA, todas las selecciones tienen garantizadas al menos US$ 9.5 millones por su participación en la Copa del Mundo.

El premio mínimo otorgado a los equipos eliminados en la fase de grupos del Mundial ascenderá a US$ 8 millones. Además, cada equipo clasificado, entre ellos Perú, recibirá US$ 1.5 millones para cubrir los gastos de los preparativos.

Además, la FPF podría recibir US$ 14.76 millones si la selección supera la fase de grupos del Mundial, y si avanza a cuartos de final recibiría US$ 4.92 millones más, lo que haría un total de US$ 19.68 millones. Sea cual fuese el monto que le toque recibir a la FPF, tendrá el dinero en su poder después de terminada la justa mundialista.

Cabe precisar que la selección ganadora recibirá US$ 38 millones, la subcampeona se llevará US$ 28 millones y la tercera clasificada, US$ 24 millones.