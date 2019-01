FPF: "Lograr el éxito tiene un alto costo"

Agustín Lozano, presidente de la FPF, justificó el déficit $4'536,934.6 que tuvo la participación de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018, alegando que clasificar a este torneo tuvo un costo muy alto, pero que valió la pena. Cabe recordar que en los documentos incautados por la Fiscalía Superior contra el Crimen Organizado del Callao, que investiga a Edwin Oviedo por el caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto' se confirma que por la participación de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018 hubo un ingreso de $ 9'947,500.00 pero unos gastos operativos ascendentes a $ 14'484,434.06.

"A veces lograr el éxito tiene un alto costo. Y creo que han habido mayores gastos que los ingresos obtenidos, y probablemente esto obedezca a que han habido exigencias mayores a lo que se había planificado. En este momento, en la FPF tengo trabajando al estudio contable, a toda el área de finanzas y están dedicados a la elaboración del estado financiero de todo el año, de todo el ejercicio del 2018. Creo que con mayor precisión lo vamos a conocer todos porque tengo que ser transparente con los clubes, con las ligas y con toda la afición, y dar el balance real que tiene en este momento la FPF. Pero quiero adelantarles que estar en el Mundial requiere una preparación, habría que hacer una evaluación desde los partidos de las clasificatorias, porque todo eso es el proceso del Mundial y ver cómo se han ido manejando el tema de los números día a día y mes a mes", dijo Agustín Lozano a TV Perú.

El presidente de la FPF aclaró que "No podría decir que estamos en una crisis financiera. Hay que tener en cuenta que la FPF tiene sus patrocinadores y nosotros garantizamos que vamos a hacer un trabajo transparente y ordenado" En ese sentido Agustín Lozano agregó que "todo aquel que se esfuerza por lograr un objetivo y que logra una satisfacción para todo un país, si merece ser premiado. Yo apuesto, me pongo de lado y estoy de acuerdo que se haya reconocido los esfuerzos, el sacrificio de los que nos dieron esa inmensa alegría".

El mismo informe señala que la FPF desembolsó un total de $5’286,323.01 correspondiente a premios a los jugadores, $4’339,239.32 como premio al comando técnico, $371,372 como premio a gerencias, $65,232 de viáticos para el directorio y la Secretaría General y $20,000 de viáticos para las Departamentales.

"He tratado de indagar a qué se refiere esas publicaciones hechas, y no se habla de los gerentes y los funcionarios de la FPF, no se refiere a eso. Me parece que los términos han sido mal interpretados, no es así. El tema no es discutir si merecen o no merecen el premio. Creo que toda persona que haga méritos en su trabajo, merece ser premiado, merecer tener un bono en especial. Lo que habríamos nosotros que evaluar técnicamente es si las cifras otorgadas están dentro de los parámetros normales o dentro de los alcances de las cifras obtenidas porque nadie puede gastar más de lo que gana. En todas las empresas del mundo se trazan metas y si se logran obtienen premios, las empresas generan utilidades y estás son repartidas a sus trabajadores", acotó Agustín Lozano.