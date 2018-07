FPF envía carta notarial a Edwin Oviedo para que de explicaciones

Los miembros del directorio de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le enviaron una carta notarial al presidente Edwin Oviedo para que aclare públicamente y en la interna de la institución los audios que lo involucran en un un supuesto tráfico de influencias con el magistrado del Consejo Nacional de la Magistratura, César Hinostroza Pariachi.

El vicepresidente de la FPF, Franklin Chuquizuta fue enfático en el tema. "Queremos que se esclarezca lasituación judicial en la que está inmerso (Edwin Oviedo). Segundo, queremos que como directorio se nos convoque de emergencia para hacer conocer nuestros puntos de vista. Y tercero, desconocemos a las personas que integren una comisión consultiva que no haya sido aprobaba por el directorio de la FPF", remarcó.

Asimismo Franklin Chuquizuta añadió que la carta publicada este domingo por Edwin Oviedo no es suficiente. "Por supuesto que no, el directorio es el que tiene que expresarse y no solo una persona. Somos nueve integrantes y siete de ellos estamos pidiendo que convoque de emergencia al directorio", manifestó.

Entre los que suscribieron esta carta notarial también aparece Agustín Lozano, el otro vicepresidente de la FPF. Para tal efecto, en caso Edwin Oviedp sea destituido o decida alejarse del cargo en la FPF, Lozano y Chuquizuta podrían reemplazarlo.