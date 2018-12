FPF descarta convocatoria de Gianluca Lapadula a la selección peruana

En tiempos donde la posición de centrodelantero en la selección peruana es altamente cuestionada, especialmente tras el rendimiento mostrado por Raúl Ruidíaz en los últimos encuentros amistosos, surgió la posibilidad de que Gianluca Lapadula pueda ser convocado a la bicolor, tras quedar fuera de los planes de la selección de Italia.

Sin embargo, el gerente de selecciones de la FPF, Antonio García Pye, descartó por completo una futura convocatoria de Gianluca Lapadula: "Más allá de cualquier tema reglamentario, es la volantudad de él (Lapadula).Tengo entendido que no ha cambiado ni en forma privada ni pública su decisión", indicó en una entrevista con Canal N.

Además, señaló que no es necesario volver a tocar el tema de Gianluca Lapadula con la selección peruana, pues la postura del jugador no ha cambiado para nada: "Es una pérdida de tiempo hablar, en la medida que no haya esa inquietud e intención del jugador", finalizó Antonio García Pye respecto al jugador.

Cabe recordar que Gianluca Lapadula actualmente juega en Genoa y es suplente en dicho equipo de la Serie A. Recién el pasado 2 de diciembre pudo disputar sus primeros minutos en la temporada, jugando solo 8 ante el Torino en la derrota de su club por 2 a 1.

LEE ADEMÁS