FPF anunció nuevo método para adquirir entradas para el Sudamericano Sub 17

Para la comodidad de todos los hinchas. El Sudamericano Sub 17 sigue desarrollándose en el estadio de la Universidad San Marcos y tal como lo anunció la Federación Peruana de Fútbol en sus redes sociales, las entradas seguirán siendo gratuitas para el campeonato de la categoría, sin embargo, hay un solo cambio.

Pues en el debut de la selección peruana ante su similar de Chile, el recinto deportivo lució lleno y el apoyo de los hinchas fue fundamental para los dirigidos de Carlos Silvestri, todos los que llegaron hasta el lugar hicieron largas colas para poder ingresar pero para la comodidad de todos, ahora podrán obtener sus entradas a través de la web de Joinnus.

¿Cómo así? Los hinchas deberán ingresar al link que ha publicado la página oficial de Sudamericano Sub 17 para poder descargar su entrada, para ello deberán ingresar el nombre completo y número de DNI de la persona que irá al estadio, de no coincidir, no se le permitirá el ingreso.

Cabe resaltar que este nuevo método de la adquisición de entradas se está poniendo en uso a partir de la fecha 2, esto debido a los problemas que se presentaron en el primer partido y que incluso hubo reventa de entradas pese a que eran gratuitas.

