Fox Sports coloca a Ricardo Gareca como técnico de Colombia

Ricardo Gareca se ha tomado su tiempo para responder sobre su continuidad en la selección peruana, pero parece que se aleja de la bicolor. Y es que el técnico estaría más cerca de dirigir a Colombia, según informó un periodista de Fox Sports.

"Les cuento que Ricardo Gareca está muy cerca de ser el técnico de Colombia. Está muy cerca… También lo quieren en Argentina, él va a decidir, pero si en este momento por Colombia fuera, ya estaría", dijo Francisco 'Pacho' Vélez.

"Yo respeto el proceso de Pékerman. Pero si me dicen – Sale Pékerman y llega Ricardo Gareca – lo recibo con aplausos. O Reinaldo Rueda, que me gusta, y yo no descarto a Juan Caros Osorio" añadió el periodista.

