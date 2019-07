Flavio Maestri a Eddie Fleischamn: "Si yo fuera empresario los futbolistas peruanos estuvieran en Europa" | VIDEO

Luego de la participación de la selección peruana en la Copa América 2019, los jugadores de la bicolor han permanecido en sus clubes y otros aún no definen su futuro como es el caso de Miguel Trauco, Luis Advíncula, André Carrillo y Edison Flores.

Ante esta situación, el exdelantero de la selección peruana, Flavio Maestri tuvo un desenfrenado debate con el periodista Eddie Fleischman en Fox Sports Radio Perú. El exdelantero y hoy comentarista deportivo aseguró que si el fuera "empresario de jugadores peruanos, todos estarían jugando en Europa".

Esta afirmación de Flavio Maestri fue una respuesta al comentario lanzado por Fleischman, quien argumentaba que a algunos futbolistas peruanos no les alcanza la "calidad" que poseen para jugar en alguna liga top del fútbol mundial.

"Flamengo no tiene dos churrascos en los ojos para llevarse a Miguel Trauco. ¿Por qué se lo llevo? Entonces es un buen jugador. Tú has dicho que no tiene calidad", expresó el popular 'Tanque'.

"Son jugadores que tienen calidad, pero esa calidad no les alcanza para una de las cinco ligas más importantes en el mundo", respondió rápidamente Fleischman.

"A Ruidíaz si le alcanza para ser el diferente, el goleador en el fútbol mexicano y no le alcanza según tú para irse a Europa. Para tí el fútbol peruano no tiene calidad. Está claro porque siempre dices que no rinden, este es malo, no tiene calidad, eso es lo que estás diciendo prácticamente", agregó Maestri.

¿Maestri como empresario de jugadores?

En medio del debate, Eddie Fleischman insistía en que al jugador peruano le sigue faltando algo para poder dar ese gran salto que todos quisieran. Como respuesta, Maestri dejó esta frase, que segundos después fue tomado con humor por ambos.

"Yo no sé por qué los jugadores no dan el salto. Mira si yo fuera empresario estarían jugando todos en Europa", expresó Maestri. La respuesta de Fleischman fue en la misma sintonía que la de su compañero de programa: "Bueno, entonces deberías dedicarte a empresario".

"No, acá estoy bien salvo que si tengo que irme de acá me voy. Si no me quieres acá puedo ser empresario. Si soy representante de periodistas me muero de hambre", finalizó Maestri provocando las risas de los presentes.