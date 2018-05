​Flamengo palpita el retorno de Paolo Guerrero con este GIF

Flamengo ya palpita el retorno de Paolo Guerrero a las canchas, equipo carioca compartió un GIF especial en su cuenta oficial de Twitter, después de que el atacante saliera de su audiencia en Suiza, donde expuso su defensa ante el TAS por el castigo recibido hace 6 meses debido a un resultado analítico adverso.

Depredador es importante para el Mengao

Maurício Barbieri, técnico interino de Flamengo, desea usar a Paolo Guerrero para el partido del domingo contra el Internacional (2:00 p.m. hora peruana) en el Maracaná por el Campeonato Brasileño. Las entradas ya están casi agotadas, por eso se esperan un marco espectacular para recibir al goleador de la selección peruana.

'El juicio es importante no solo para Paolo Guerrero, sino para todos nosotros. Vamos a ver cómo las cosas van a suceder y cómo va a volver de viaje. No es un viaje simple (desde Suiza). Vamos a ver cómo se va a presentar. Él viene entrenando bien. Si está en condiciones, se evalúa si vale la pena o no llevarlo al juego', manifestó el estratega del 'mengao'.