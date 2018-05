Flamengo demandaría a la FPF por el caso Paolo Guerrero

El caso Paolo Guerrero continúa en medio de la polémica. Los 14 meses de castigo que le dio el TAS al 'Depredador' no alejan no solo de jugar el Mundial Rusia 2018 con la selección peruana, también perjudica al Flamengo, que no podrá contar con su goleador hasta el 2019.

En ese escenario, el presidente del 'Mengao', Eduardo Bandeira, salió al frente para expresar su fastidio y revelar la posibilidad de entablar una demanda a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por el supuesto "perjuicio" causado a Paolo Guerrero.

"Nuestro departamento jurídico, con seguridad, está estudiando esa posibilidad", sostuvo Bandeira en entrevista con el diario O'globo de Brasil.

Elogia a Guerrero

Por otro lado, Bandeira resaltó las virtudes de Paolo Guerrero y señaló que es un "excelente deportista y un ejemplo" para los más jóvenes. Eso sí, aclaró que Flamengo entrenó a un jugador en perfectas condiciones a la FPF y ello se lo devolvieron con una complicada situación.

Tras el fallo del TAS, Paolo Guerrero busca obtener una medida cautelar en el Tribunal Suizo o solicitar el indulto en la FIFA. El panorama no es alentador para el delantero de la selección peruana.

