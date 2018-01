Fiscalía de Brooklyn volverá a juzgar a Manuel Burga en caso FIFA Gate

Aunque Manuel Burga fue determinado "no culpable" por el jurado en Brooklyn, la Fiscalía insiste que no va a desistir con sus otras cuatros cargos contra el expresidente de la FPF, por el caso de corrupción FIFA Gate, lo cual implica que probablemente no podrá salir de Perú sin riesgo de arresto.

Escribe Omar Dávila

Ken Bensiger, periodista del portal BizzFeedNews, a través de su cuenta de Twitter reveló este nuevo golpe duro en perjuicio de Manuel Burga que el pasado 26 de diciembre fue exculpado por la Corte de Brooklyn, luego de dos años de prisión domiciliaria en los Estados Unidos, y dos meses de prisión efectiva en el Penal Ancón II antes de ser extraditado.

Los que han seguido el caso sabrán que Manuel Burga fue enjuiciado nada más por un solo cargo (conspiración de formar parte de un grupo criminal) y no por los otros cargos de la imputación: fraude electrónico y lavado de dinero conectado a sobornos por Copa Libertadores y Sudamericana; y fraude electrónico y lavado de dinero conectado a sobornos por Copa América y Copa América, por el caso de corrupción FIFA Gate.

Eso fue debido a los requisitos del gobierno peruano a la hora de su extradición a los EEUU. Perú dijo que no iba a consentir a su extradición por cargos de fraude, ni de lavado de activos, debido a que había una investigación allí por motivos similares.

Regresó al Perú

Lo único que le quedó a la Fiscalía norteamericana, entonces, fue el cargo de conspiración a RICO, y el 26 de diciembre el jurado determinó su falta de culpabilidad bajo este concepto. Tan pronto que pudo, Manuel Burga volvió a Perú.

La noticia de este jueves, de que la Fiscalía deja en efecto los otros cargos, quiere decir que si en algún momento Manuel Burga sale de Perú, es posible que este arrestado en otro país y la Fiscalía norteamericana vuelva a pedir que sea extraditado.