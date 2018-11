Figura de Perú en la Copa América 2011 revela su drama antes del retiro

Fue una de las grandes figuras de aquel tercer puesto obtenido por la selección peruana durante al Copa América de Argentina en el 2011, además, estuvo presente hasta el 2012 en el proceso para las Eliminatorias al Mundial Brasil 2014. Se trata de William Chiroque, quien se retiró del fútbol este 2018 y revela los motivos que lo llevaron a tomar dicha decisión.

El exjugador, quien esta temporada la disputó en el Atlético Grau de Piura, indicó que sufrió de constantes lesiones antes de retirarse: "Las constantes lesiones me obligaron a retirarme del fútbol, pero las ganas y el amor al fútbol hacen que uno siempre este ligado a este deporte tan lindo que muchas alegrías me dio".

Además, indicó que le ofrecieron hacerle un partido de despedida, pero que optó por no aceptar dicha propuesta: "Llegué calladito y me iré calladito. Me ofrecieron para hacerme un partido de despedida, pero les dije que no porque quiero irme en silencio", añadió 'Periquito'.