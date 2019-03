FIFA saludó a Teófilo Cubillas por el día de su cumpleaños [VIDEO]

Siempre en la historia. Cada 8 de marzo, uno de los goleadores históricos de la FPF cumple años, pues se trata de Teófilo Cubillas quien viene celebrando sus 70 años y la FIFA no pudo olvidarse del famoso 'Nene', por ello, publicó un video en sus cuentas oficiales (Twitter e Instagram) y envió un afectuoso saludo al exmundialista con Perú.

"¡Feliz 70 cumpleaños a Teófilo Cubillas! La leyenda de Perú llevó a su equipo a los cuartos de final de la copa mundial de la FIFA 1970, ganando el premio al mejor jugador joven. En la copa del mundo de 1978, terminó el segundo máximo goleador del torneo", se lee en la publicación.

1970 #WorldCup:

1978 #WorldCup:

goals at two finals means Teófilo Cubillas is a bona fide #WorldCup legend!

Feliz cumpleaños El Nene! @SeleccionPeru | @CONMEBOL pic.twitter.com/YxzMFMKIJV

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 8 de marzo de 2019