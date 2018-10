FIFA quitaría a Perú sede del Mundial Sub17 por temas políticos

El Mundial Sub-17 corre peligro. Perú es el encargado de realizar este torneo, pero hay muchos inconvenientes en temas presupuestales. Por ello, la FIFA ha enviado un ultimátum al Gobierno de Perú para que se lleve a cabo la organización.

Según informa El Comercio, la FIFA le ha dado plazo al Gobierno de Vizcarra hasta el próximo viernes para declarar el Mundial Sub-17 como un tema de "interés nacional", caso contrario, el máximo ente del fútbol retirará a Perú el derecho que le otorga realizar la Copa del Mundo en dicha categoría, consecuencia nefasta para querer organizar torneos de este tipo en el futuro.

Importante fue lo que dijo el Ministro de Eduación, Daniel Alfaro, quien indicó que no existe presupuesto para la organización del Mundial Sub-17: "Efectivamente el mundial sub 17 no tiene presupuesto asignado en el 2019. De esos 200 millones no hay ningún presupuesto y eso se debe a que los compromisos asumidos por la Federación Peruana de Fútbol fue antes de coordinar con nosotros la demanda adicional que el dinero público requiere", expresó.

Desde el Ejecutivo, Mercedes Araoz afirmó que ella no tiene conocimiento de si este tema está incluido o no en la Ley de Presupuesto. Situación preocupante la que se vive a solo un año del torneo.

