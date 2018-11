FIFA podría designar Comisión Normalizadora para la FPF

Si este jueves el pleno del Congreso de la República confirma en segunda votación la deroga la Ley 30727 de Fortalecimiento de la FPF y Edwin Oviedo se ve forzado a dejar su cargo, trascendió por fuentes al interior de la Videna que FIFA podría designar una comisión normalizadora y no sucederlo el vicepresidente, por lo que el nombre de Natale Amprimo, asesor legal de la FPF, habría sido sugerido y visto con buenos ojos por Gianni Infantino.

“Creo que el tema ya ha sido analizado, están los oficios de la FIFA y la Conmebol que han sido muy claros en señalar qué lo que busca la norma es generar la posibilidad de que se adecuen o varíen los estatutos (de la Federación). Creo que hay una campaña detrás, gente interesada detrás, de tener permanentemente ese tema en vigencia y es notorio, y hay algunos medios además que se han prestado a eso, es todo lo que tengo que decir. le agradezco”, dijo Amprimo a EL BOCÓN .

Al subrayarle que no es la prensa, sino el Congreso de la República quien mantiene latente el tema, Amprimo refutó: “A buen entendedor pocas palabras mi querido amigo. Es todo lo que tengo que decir, ¿está claro, o no?. Es evidente que hay gente interesada en mantener una situación de crisis en el tema de la FPF”. A lo que EL BOCÓN retrucó que “es el Congreso quien mantiene viva la situación”, a lo que Amprimo respondió: “Bueno, esa es la versión que usted da, no sé si será cierta o falsa, ¿ya?. Le agradezco, hasta luego”.

Cabe recordar que Amprimo fue parte del equipo legal de la FPF que defendió la posición peruana en Zúrich ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sobre el caso de los tres puntos que la bicolor ganó en mesa a Bolivia por la mala inscripción del jugador Nelson Cabrera. Ese grupo estuvo conformado por seis personas: Edwin Oviedo (presidente de la FPF), Juan Matute (Secretario general), Víctor Villavicencio (Secretario general adjunto), Natale Amprimo (asesor externo jurídico), Antonio García (abogado español especialista en legislación deportiva) y Luca Tarzia (especialista en derecho deportivo).