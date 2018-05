FIFA hace mención a estadio donde jugarán la selección peruana y Francia

La FIFA vive de manera especial la cuenta regresiva para el Mundial Rusia 2018, día a día van soltando imágenes y datos importantes para los hinchas del fútbol que siguen su cuenta de Twitter. En esta ocasión, tocó el turno del escenario donde la selección peruana le hará frente a la selección de Francia.

Ekaterimburgo Arena

La selección peruana vivirá un partido especial en la segunda fecha del Grupo C, se medirá con una de las favoritas al título como lo es Francia. Quizás la prueba más complicada para el cuadro comandado por Ricardo Gareca en su búsqueda por meterse en la siguiente fase del Mundial Rusia 2018.

Cabe mencionar que este recinto albergará 3 partidos en la primera fase, aparte del Perú vs Francia también se jugarán el Egipto vs Uruguay y el México vs Suecia. 'Preciosa vista hoy del Ekaterimburgo Arena, estadio con enorme acento latino en la Fase de Grupos del Mundial Rusia 2018', fue lo que escribió la FIFA en su perfil de la conocida red social, junto a una fotografía desde el mismo campo de juego.