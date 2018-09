FIFA The Best: Conoce por quiénes votaron Ricardo Gareca y Paolo Guerrero

Paolo Guerrero y Ricardo Gareca fueron los elegidos para votar en el FIFA The Best. Capitán y entrenador de la selección peruana no tuvieron a ningún favorito sorpresivo y sus elecciones estuvieron dentro de lo que se podía preveer.

Paolo Guerrero, capitán de la bicolor, le otorgó 5 puntos a Eden Hazard, quien realizó una gran actuación en Bélgica y fue determinante-; 3 puntos al flamante ganador del The Best, Luka Modric; y un punto a Cristiano Ronaldo quien culminó segundo en las elecciones con el 19% de los votos.

De otro lado, Ricardo Gareca eligió a Antoine Griezmann como su favorito, seguido de Raphael Varane que culminó en la novena posición del FIFA The Best y finalmente un punto para Luka Modric. Se repite la elección de 2017 en cuanto al defensor, pues en aquella ocasión había elegido a Sergio Ramos para otorgarle un punto. Su punto débil de Gareca es la defensa.

Cabe recordar que la afición de la selección peruana se llevó el premio The Best luego de haber convocado a más de 40 mil hinchas al Mundial de Rusia 2018. En la votación se impusieron al hincha chileno solitario que viajó más de 1500 kilómetros para ver a Puerto Montt y a los hinchas de Senegal y Japón que recogieron basura en el estadio durante el Mundial.

LEE ADEMÁS