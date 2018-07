Felipe Cantuarias marca distancia de Edwin Oviedo

Luego de destaparse los audios que involucran al presidente de la FPF, Edwin Oviedo, con un presunto tráfico de influencias, Felipe Cantuarias, presidente de la Comisión Organizadora de Competiciones de la FPF, marcó distancia con el cuestionado directivo a pesar de haber sido gerente de la azucarera Tumán motivo actualmente de una grave causa judicial.

"Para que quede claro, No tengo nada que hacer con Tuman. Estuve solo un mes,como independiente elegido por todos los accionistas, incluyendo jubilados y trabajadores, para facilitar el ingreso de un socio estratégico que no prosperó.Desde setiembre 2017 que deje todo cargo" se apuró en publicar Felipe Cantuarias en su cuenta de twitter.

Cabe recordar que tras realizarse el pasado 9 de julio del 2017, la Junta General de Accionistas de la agroindustrial Tumán, que domina Edwin Oviedo, eligión como presidente a Luis Felipe Cantuarias, de vicepresidente a Juan Carlos Eguren Neuenschwander, y secretario a José Carlos Isla Montaño, paradógicamente también integrante del directorio de la FPF.

Felipe Cantuarias forma parte del comité consultivo de la FPF y el 2019 presidirá la reforma de los clubes y torneos en la Liga Profesional del Fútbol Peruano. Empero en su cuenta twitter también precisó: "El Comité Consultivo no es un cargo formal, no hubo nombramiento, es ad honorem y no es parte de la FPF. No ejercía ningún cargo en la FPF cuando estuve un mes en esa función".