Facebook viral: Gonzalo Núñez contó la verdadera historia del "Hijo de..." en vivo tras gol de Chile el 2009 | VIDEO

La selección peruana que disputó las Eliminatorias a Sudáfrica 2010 tuvo muchos momentos duros, pero uno en especial fue la derrota 1-3 ante Chile en la edición del 'Clásico del Pacífico' del 2009.

El equipo peruano dirigido por José Del Solar fue superado por el chileno en el estadio Monumental. Algunas de las cosas que más se recuerdan de esa noche, fueron los insultos de Gonzalo Núñez tras el tercer gol de Chile. El conductor contó la verdadera historia en Exitosa Deportes.

"Normalmente transmitíamos con micro de mano, pero llegaron los audífonos con micrófonos incorporados. Chile ganaba 2-1 y el partido estaba dominado por Perú. En mi afán por querer que gane, vi un empujón a Piero Alva en el área y no se cobró penal, en la contra llegó el gol de Chile. Adelante de nosotros, habían periodistas chilenos que me gritaron el gol. Yo empecé a golpear y les dije todo lo que se escuchó, sin saber que salió en vivo. Luego me llamaron para decirme que se había escuchado todo. Estaba más 'palteado'. Pedí disculpas", dijo el conductor.

"Esa misma noche Jaime Bayly me reivindicó en su programa. Dijo que yo había mencionado lo que todo el Perú sentía y que era lo mejor que había escuchado", agregó Gonzalo Núñez.

También te puede interesar

Universitario vs. Alianza Lima: todo lo que debes saber si vas al Monumental para el clásico del Torneo Clausura | VIDEOUniversitario | Mauricio 'Café' Mendoza y la frase contra Alianza Lima: "Me arrepiento de haber jugado allí" | VIDEO

Universitario y Alianza: cinco futbolistas que brillan en la Copa Perú y antes fueron cremas y blanquiazul | FOTOS