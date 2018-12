ExUniversitario y Cristal aconseja a Trauco para fichar por San Lorenzo

Miguel Trauco está interesado en dejar Flamengo para llegar a uno de los clubes más grandes del fútbol argentino como San Lorenzo de Almagro. El lateral de la selección peruana reveló la charla que tuvo con su representante para poder concretar este fichaje.

"Tengo contrato con Flamengo hasta diciembre del 2019. Pero mi representante me preguntó si me interesaba la posibilidad de ir a San Lorenzo y le dije que sí", reveló Miguel Trauco para el programa de Fernando Niembro.

Pero esto no fue todo. Miguel Trauco también habló con un exUniversitario y Sporting Cristal, como Miguel 'Malingas' Jiménez, quien le dio buenas referencias de San Lorenzo: "Piris Da Motta (compañero en Flamengo) y 'Malingas' Jiménez me hablaron de San Lorenzo y me dijeron que es un bonito club, con una hinchada muy buena", agregó el jugador.

LEE ADEMÁS