Extranjero de Alianza Lima quiere jugar por la selección peruana

Con la convocatoria de Horacio Calcaterra a la selección peruana para los amistosos Perú vs. Holanda y Perú vs. Alemania, son varios los jugadores extranjeros que quieren sumarse a la lista de Ricardo Gareca. Uno de ellos es el defensor central titular de Alianza Lima, Gonzalo Godoy.

Al ser consultado sobre si le gustaría nacionalizarse, respondió: "Sí, obvio. Si sigo me gustaría nacionalizarme. Gabriel Costa está haciendo buena carrera, está jugando bien, lo estamos sufriendo en Cristal, es voceado a la selección... ¿A quién no le gustaría jugar por la selección? yo feliz. Si me dicen: nacionalízate que vas a jugar por Perú, yo respondo ¡dónde firmo!", indicó Gonzalo Godoy a Líbero.

Además, señaló que le gustaría nacionalizarse "Porque desde un comienzo acá me hicieron sentir bien. El peruano es cálido, amable y servicial. Uno nunca sabe lo que pueda pasar a futuro. Igual, vamos con calma, mi meta a corto plazo es ganar el Clausura", finalizó el central de Alianza Lima.

Gonzalo Godoy tiene 2 años en el fútbol peruano y debe cumplir 3 más para buscar nacionalizarse. Punto importante es que Gonzalo Godoy tiene 30 años y para cuando quiera tentar una convocatoria, lo hará con 33. ¿Conseguirá llegar a la selección? Solo el tiempo lo dirá.

