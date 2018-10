Extécnico de Pedro Aquino: "Él no va a parar hasta llegar a Europa"

El técnico Gerardo Carrillo es una voz autorizada para hablar del buen momento de Pedro Aquino con la camiseta de la selección peruana, ya que lo dirigió dos años cuando estaba en las formativas de Sporting Cristal.

ENTREVISTA: JEAN PIERRE MARAVÍ

Por esa razón, EL BOCÓN decidió llamarlo al profesor Gerardo Carrillo, quien actualmente es asistente en el club Deportivo Municipal para que de su impresión sobre el crecimiento de su ex pupilo, Pedro Aquino.

imagino, ¿qué está feliz por el buen momento de Pedro Aquino en la selección peruana?

Me da mucho gusto el momento que vive porque lo conozco desde su proceso formativo, escuela base. Para mi es agradable porque es un ejemplo a seguir. Él siempre fue perseverante y tolerante para lograr cosas. Siendo 95 en menores, él jugaba en la categoría 94. Inclusive fue capitán.

¿Cómo se da la oportunidad de que usted dirija a Pedro?

Luego de estar cinco años en San Martín, se da mi regreso a Sporting Cristal. En ese retorno agarró la categpría 94 y promuevo chicos de la categoría 95 como Pedro Aquino, Alexis Cossio, entre otros chicos. Desde que llegué siempre él tuvo una buena predisposición. Un chico muy sencillo, humilde e inclusive una vez llegó llorando porque le habían robado el celular. Recuerdo que le dije que esas cosas siempre pasan en la medida que uno no tenga la prevención. Porque tu sabes que la Florida por el parque es movido. Además, nunca le faltó ganas y siempre llegaba puntual. Nunca falta y se notaba las ganas que él tenía de llegar. Se notaba que quería llegar.

¿Qué anécdotas tiene con Pedro Aquino?

Yo siempre incentivaba a los chicos dando un regalo al mejor de las cuatro fechas. Podría dar unas medias o un polo. El primer premio se lo lleva él porque fue el mejor y se ganó un polo Adidas. Para, Pedro en ese tiempo fue un lujo.

¿En qué posición utilizaba a Pedro Aquino?

Conmigo siempre fue volante central, pero alguna vez lo ubiqué defensa central siempre y cuando alguien jugaba mal. Él siempre hacía goles de táctica fija a pesar de no ser alto tiene un juego aéreo impresionante. Incluso, las jugadas preparadas siempre iban para él. ya que se cansaba de hacer goles de cabeza. Lo que le faltaba era pisar el área siendo volante central. Todo tiene su momento y me da gusto que hoy en día, ya no solo juegue bien. sino marque, pise el área y anoté. Pedro creció con categoría, pese que ya lo había demostrado contra Francia en el Mundial. Siempre iba con el pie fuerte y hasta se animó a rematar. Rompía lineas, es un jugador muy inteligente. Tengo buenos recuerdos de él.

Inclusive, ahora ya define como un '9' en el área...

Exacto. Eso por lo general se le pide al interior de marca (volante central). Lo han hecho de gran manera porque Pedro ataca el espacio vació y por lo general eso lo hacen los ofensivos, pero ahora que hagan eso los volantes se cansaran de hacer goles porque nadie los marca, ya que llegan de atrás. Es cuestión de proponérselo. El primer gol es un remate fuerte y el segundo controla bien el balón y cuando le cae la marca resuelve el uno contra uno en el área para luego rematar cruzado al otro palo. Eso no lo hace cualquiera. Por eso, te puedo decir que Pedro Aquino está madurando.

¿La continuidad ha sido clave?

Él no va a parar hasta llegar a Europa y hasta consolidarse en un gran club. Lo conozco desde que tenía 15 años y todo el mundo tenía miedo de lanzarlo al ruedo. Jugó con una sub 20 de Cristal donde compartió camerino con Yotun, Danny Sánchez y César Ruiz. Toda esa categoría 90 en el 2009. Le fue bien, ya que no tuvo temor.

¿Qué otro recuerdo nos puede contar de Pedro Aquino?

Me acuerdo que lo encontré después de haber firmado su primer contrato profesional junto a su madre por la avenida Tarapacá. Me abrazó y agradeció. Siempre fue disciplinado y agradecido.

¿Cuánto tiempo lo dirigió a Pedro Aquino?

Estuvo dos años. Conmigo tuvo su primera vuelta olímpica con la categoría 94. Al siguiente año 2010 campeona con la 95 ganándole a Alianza Lima, donde jugaba Sergio Peña en un partido que le goleamos 5-1 en la Florida.

