Extécnico de la selección de Holanda suena para ser el nuevo DT del Feyenoord de Tapia

Ante la renuncia sorpresiva de Jaap Stam, uno de los principales candidatos que se asoma para ponerse el buzo del Feyenoord, es el experimentado entrenador holandés Dick Advocaat.

Según pudo conocer EL BOCÓN, el estratega de 72 años llegaría al equipo de Renato Tapia tras su último paso por el FC Utrecht. La trayectoria de Advocaat por clubes y distintas selección serían las principales credenciales del ex seleccionador de Holanda.

"Ciertamente no ha sido una decisión fácil. Lo he pensado bien y durante mucho tiempo. Mi conclusión final es que es mejor para el club, los jugadores y para mí si me hago a un lado", fueron las palabras de Stam tras anunciar su decisión de abandonar el club de Róterdam.

Los últimos resultados (3 derrotas y 1 empate) del equipo de Tapia habían sido el detonante principal para que el ex defensor holandés decide dar un paso al costado.

El volante de la selección peruana recién pudo reaparecer en su club después de la última fecha FIFA. Jugó 44 minutos en la derrota 0-4 ante Ajax.