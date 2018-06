Expresidente de Vélez sobre Gareca:"Ojalá decida continuar en Perú"

Fernando Raffaini (Presidente) fue junto a Christian Bassedas (Gerente Deportivo) los encargados de convencer a Ricardo Gareca para que aceptara el proyecto de Vélez Sarsfield. Es por esa razón que el 'Tigre' luego de escucharlos decide aceptar el reto y fue presentado un martes 16 de diciembre del 2008.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

Por aquel entonces, Ricardo Gareca llegaba en reemplazo de Hugo Tocalli y venía con el pergamino de haber salido campeón con Universitario por el Torneo Apertura 2008. Con el equipo de Liniers el logró alcanzar una de sus mejores campañas como técnico en las cuatro temporadas que estuvo al mando, en donde ganó cuatro títulos locales, e, inclusive disputó semifinales de Libertadores y Sudamericano.

No obstante con la selección peruana durante los tres años y tres meses que lo viene teniendo a su mando. Ricardo Gareca logró que volviera a un Mundial luego de 36 años de ausencia. Formó un equipo unido y lo volvió competitivo, solo por nombrar algunas cosas positivas durante su periodo. Mañana disputará su último partido del Mundial ante Australia y luego se sentará a ver su renovación.

Debido a situaciones parecidas, EL BOCÓN decidió contactarse con Fernando Raffaini, quien fue el mandamás de Vélez Sarsfield para que hable sobre el éxito de Ricardo Gareca en la selección peruana.

"Siempre estuve convencido que Ricardo Gareca tendría éxito en la selección peruana. Aún en ese inicio no tan bueno de las Eliminatorias porque conozco su trabajo de cerca. Ahora, en este Mundial en los dos partidos disputados de Perú me parece que hizo un papel muy bueno y que fueron injustos los dos resultados. Pienso que le faltó suerte", señaló el expresidente de Vélez Sarsfield.

Sobre como manejaban el contrato con él durante su estadía en Vélez, Fernando Raffaini nos comenta lo siguiente: "Nosotros le renovábamos contrato año por año. Ricardo Gareca se toma su tiempo para decidir. Ojalá pueda continuar ahí en Perú porque pienso que tiene muchos desafíos. No solo con el tema de la clasificación, sino ganar una Copa América -Además, tiene el respaldo de todo un pueblo".

Luego sobre su salida de Vélez, el expresidente confiesa lo siguiente: "Él ya había conseguido títulos y quería buscar nuevos horizontes. Pienso que por ahí fue la decisión. Yo en ese último año de él, ya no era presidente porque había culminado mi mandato por eso no estuve en la reunión, pero creo que por eso no siguió. Las condiciones que tenía para trabajar en Vélez eran las mejores y la idea de buscar nuevos retos en Brasil hizo que aceptará la oferta de Palmeiras. Ahora, pasa por una situación similar, pero él siempre irá a un lugar donde encuentre las herramientas necesarias para poder trabajar tranquilo".

Finalmente, Fernando Raffaini siguió alabando a la selección peruana: "Ustedes deberían estar clasificados o definiendo mañana la clasificación y no con el puntaje que ahora está, Los jugadores le responden, es un equipo rápido y dinámico. Le cambió la mentalidad y le dio mucha confianza al jugador peruano. Es una lástima que no hayan seguido compitiendo en el Mundial".