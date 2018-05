​Expareja de Pedro Gallese: "Yo no soy la que está solicitando el impedimento de salida del país" [VIDEO]

Hace pocas horas se dio a conocer la solicitud presentada contra Pedro Gallese de un posible impedimento de salida del país debido a la demanda que le impuso por paternidad su expareja.

Raysa Zegarra es la mujer quien le exige una prueba de ADN al futbolista peruano Pedro Gallese, pues tras la relación que habría mantenido con este en el año 2016, quedó embarazada dando a luz en enero de 2017. Hoy la niña tiene un año y cuatro meses de edad.

Zegarra ha manifestado que el arquero constantemente ha cambiado la fechas de la citación, y este jueves el deportista envió un comunicado que sorprendió a la demandante: "Hoy por la mañana nos damos con la sorpresa de que él ha pedido una ampliación y que se haga después del Mundial", sostuvo en 'Beto a saber'.

"Hace unas horas que yo me enteré de esta petición que él (Pedro Gallese) había hecho y me sentí muy indignada porque no puede ser posible que esté jugando con cada fecha para que el juzgado, yo y sobre todo mi hija... me sentí súper indignada al ver que estaría burlándose de estas fechas, no está a disposición de él, él tiene que ponerse a derecho con la justicia", agregó Zegarra.

SOLICITUD DE IMPEDIMENTO DE SALIDA CONTRA PEDRO GALLESE

Ante la solicitud del impedimento de salida contra el arquero de la selección peruana, Raysa Zegarra sostuvo: "Yo no soy la que está solicitando el impedimento de salida del país, es el juez quien lo ha colocado en el documento que si él no viene a hacerse para fecha única de la audiencia entonces estaría con el impedimento de salida", enfatizó la mujer.