Exmundialista francés que enfrentó a Perú: "Es un equipo que arriesga"

Manuel Amorós fue uno de los jugadores franceses que enfrentó a Perú en el estadio Parque de los Príncipes aquel 28 de abril de 1982.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

En ese partido la selección peruana venció por 1-0 a Francia en un duelo amistoso con miras al Mundial España realizado ese año. El único tanto del partido fue de Juan Carlos Oblitas.

Sí uno ve los archivos al ver el juego de Manuel Amorós puede decir que era un jugador atlético de gestos rápidos y con una velocidad impresionante en carrera. Además, no tenía necesidad de recurrir a faltas para anular a su rival de forma directa. La mayoría de las veces le cerraba todos los espacios en sus labores defensivas, al tiempo que se transformaba en atacante por su banda. No arrugaba a ninguna dividida y hasta se atrevía a patear penales.

Manuel Amorós usaba la camiseta número '2' de Francia y se atrevía muchas veces a pegarle de larga distancia. A pocos días del debut de Perú en el Mundial Rusia 2018, El Bocón se contactó con él para que hable sobre nuestra oportunidad de avanzar a la siguiente fase y Francia.

Hace 36 años enfrentaste a Perú, ¿qué recuerdos de aquel duelo?

Me resulta muy difícil recordar este juego. Creo que tenían un buen equipo con muy buenos jugadores técnicos.

¿Y algún anécdota qué acuerdas de este partido ante Perú?

No, no tengo mucha memoria de este juego. Hice muchos juegos en mi carrera y no recuerdo todos mis partidos en el equipo de Francia lo siento

¿Qué opina de la vuelta de Perú a una Copa del Mundo luego de muchos años?

Es muy agradable verlos de nuevo después de una ausencia tan larga de espera. Ojalá puedan avanzar a la siguiente fase junto a Francia.

¿Cómo analiza el grupo que le tocó a Francia en este Mundial?

Un grupo difícil, aunque creo que Francia está un poco por encima de Perú, Dinamarca y Australia, pero en una Copa del Mundo puede haber sorpresas.

¿Qué opina de la vuelta de Paolo Guerrero en el ataque de Perú?

Sí, creo que es un jugador experimentado, un delantero muy bueno que puede ayudar a los jóvenes jugadores de este equipo a que sean más grandes.

¿Cómo se vive en Francia el Mundial?

Con mucha pasión, Francia es un país de fútbol y los franceses están detrás del equipo alentando sin parar.

¿Qué sabes de la selección peruana?

Es un equipo colectivo. Creo que no hay jugadores que se destaquen individualmente. Perú tiene un juego muy colectivo con jugadores que se arriesgan, pero que juegan en grupo.

¿Cómo analiza el Perú vs. Dinamarca?

Creo que ambos equipos tienen el mismo valor en el campo. Desafortunadamente, Perú no se le ve a menudo en la televisión. Es difícil de juzgar. Por su parte, Dinamarca es un muy buen equipo en Europa que tiene muy buenos jugadores. Veo un partido muy disputado.