ExMundialista francés habló con EL BOCÓN:"Perú competirá con cualquiera"

Escribe: Jean Pierre Maraví

Luis Miguel Fernández es un exfutbolista español nacionalizado francés que tuvo la fortuna de jugar al lado de Michael Platini, Jean Pierre Papin, Allain Giresse entre otros cracks galos de la época, con quienes consiguió el título de la Eurocopa en 1984 tras vencer por 2-0 a España. No solo eso, sino que obtuvo con Francia el tercer lugar en el Mundial México 1986. Era mediocampista y jugaba curiosamente con la '9' . En su paso con la selección disputó 60 partidos y anotó 6 goles.

El Diario EL BOCÓN conversó en exclusiva con él, quien actualmente ocupa el cargo de director de las Academias del PSG, sobre los rivales de Francia en el Grupo C (Perú, Dinamarca y Australia) en el Mundial Rusia 2018.

"En el Mundial no hay partido fácil, todos son complicados. El grupo que le tocó a Francia no es fácil y se necesita mucho respeto para las selecciones que se les señala como pequeñas, ya que no tienen nada que perder y son capaces de complicar a cualquier rival", sostuvo Luis Miguel Fernández al Diario EL BOCÓN.

Por su parte, el exmundialista Luis Miguel Fernández lamentó la ausencia de Paolo Guerrero en Rusia 2018:Que no estén los grandes siempre perjudica a los equipos, porque pierdes a un jugador que marca la diferencia. Siempre es difícil encontrarle algún reemplazo".

Además, Luis Miguel Fernández se pronunció sobre el trabajo de Ricardo Gareca al mando de la bicolor: "El equipo que armó para este proceso con esa mezcla entre experiencia y juventud viene demostrando que puede competir con cualquier selección top. Perú es una nación de fútbol y lo viven de una manera muy pasional".

Finalmente el excrack francés se pronunció sobre su selección con la siguiente declaración: "Deschamps es consciente de que cuenta con un plantel que viene demostrando tener mucho talento y calidad. Sacará el mejor provecho de cada uno".