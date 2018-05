Exmundialista y compañero de Paolo Guerrero califica de injusta su sanción

Desde Brasil, informaron que Paolo Guerrero no continuaría en Flamengo tras el 10 de agosto, día en que finaliza su contrato, pues el club no piensa renovarle y ya le están buscando un reemplazo. Desde la suspensión de 14 meses, nadie de Flamengo había hablado públicamente sobre este tema, hasta que lo hizo su capitán y ex mundialista con la selección de Brasil, Juan, a través de una conferencia de prensa.

"Todos estamos muy tristes, es un sentimiento en nuestros jugadores de una injusticia muy grande lo que está pasando con Paolo Guerrero", arrancó diciendo Juan en conferencia de prensa de Flamengo.

Además, agregó lo siguiente: "Él es un gran atleta, referente de Flamengo y de su país también. Lo conozco desde Alemania. Es un jugador leal, que ha hecho la carrera que ha hecho. El castigo de 6 meses es muy duro. Ya había pagado lo que debía. Lamentable lo que pasó. Tenemos que darle fuerza como ser humano, es nuestro amigo. Es un momento muy difícil para él", finalizó el capitán de Flamengo.

TRISTEZA E INDIGNAO! O zagueiro Juan deu a primeira manifestao pública do @Flamengo sobre a punio a Guerrero! O sentimento é de INJUSTIA segundo o camisa 4! pic.twitter.com/8Difzw1cg6 — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) 15 de mayo de 2018

Flamengo deberá jugar este jueves, sinPaolo Guerrero, el partido por Copa Libertadores ante Emelec a solo dos jornadas de cerrar su participación en el torneo.

